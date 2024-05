Quién es el ministro español que acusó a Javier Milei de “ingerir sustancias”

Fue vocero y portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), un fiel aliado de Pedro Sánchez y exalcalde de Valladolid.

Óscar Puente, ministro de Transporte de España, causó un disgusto al Gobierno argentino tras insultar al presidente, Javier Milei, cuando insinuó que “ingiere sustancias” durante un congreso.

“Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto”, sostuvo Puente en un acto organizado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

“Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho”, continuó. Luego, retomó: “Yo he visto a Milei en una tele y según le estaba oyendo -no sé en qué estado y previo a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias- dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”.

Quién es Óscar Puente, el ministro muy cercano a Pedro Sánchez

Es dirigente del PSOE, aliado de Pedro Sánchez. Durante la candidatura de Sánchez para la jefatura del partido, en 2017, Puente fue su vocero, a pesar de que el resto de los dirigentes socialistas apoyaban a la candidata andaluza Susana Díaz.

En plena campaña, que ocurrió en medio del movimiento independentista de Cataluña, Puente no dudó en revelar lo que pensaba al respecto y aseguró que era un tema que lo “aburre” y lo “cansa”: “Si hubiera una verdadera nación en España, sería Castilla, la madre de todas las naciones españolas”, llegó a declarar en esa época.

Luego de que Pedro Sánchez ganara con más del 50% de los votos, Óscar Puente se convirtió en portavoz del PSOE. Sin embargo, cuando Sánchez llegó al gobierno, en 2018, el controvertido ministro no fue convocado para ser parte de la administración, pero no dejó de ser un aliado del ahora presidente.

En 2021, dejó de ser portavoz del PSOE, no sin antes generar polémica al publicar una foto del líder del partido de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, que conversaba Albert Rivera, del partido de centro Ciudadanos, en el Congreso. Acompañó la foto con la frase “les va a ir bien a estos dos”.

Ante las críticas, respondió con una foto de José María Aznar, quien fue presidente del gobierno español (1996-2004) y miembro del Partido Popular (liberal) y Julio Anguita, quien fue líder de Izquierda Unida en los 90. Con esta imagen aseguró que era un “parecido razonable” a la primera.

Puente también fue alcalde de su ciudad natal, Valladolid, capital de Castilla y León, entre 2015 y 2023, al mismo tiempo que fue portavoz del PSOE.

Tras dejar su cargo como alcalde, lanzó su candidatura al Congreso español en las elecciones generales del año pasado y se convirtió en diputado. En noviembre de 2023, Sánchez lo designó como ministro de Transporte y Movilidad Sostenible.