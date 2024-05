Javier Milei habló sobre la política exterior argentina: "Estamos del lado correcto de la historia"

En una entrevista para un medio extranjero, Javier Milei opinó sobre el vínculo de la Argentina con países de la región y el mundo.

La relación con el presidente colombiano Gustavo Petro; las elecciones en Venezuela y los Estados Unidos; el conflicto bélico en Israel: Javier Milei repasó las relaciones diplomáticas de la Argentina con distintos países, en un convulsionado contexto geopolítico. La tensión entre el mandatario nacional y el Gobierno colombiano fue tal que a fines de marzo ambos países retiraron sus embajadores. Reencausado el vínculo, Milei opinó: "Estas cosas yo las pienso como de acción y reacción. Nunca soy el que agrede primero, pero sí tengo el hábito de defenderme. Me parece que tanto el presidente Petro como de nuestra parte entendimos que es mucho más fuerte el lazo entre argentinos y colombianos; y más allá de algunas diferencias personales cada uno tiene que respetar lo que tiene que ver con su país". En una entrevista para la cadena de televisión estadounidense en español Univision, Javier Milei consideró que "no tengo nada que hablar con Nicolás Maduro porque para mí es un dictador". "Va a haber que dar una batalla en el control de la elección porque el régimen está tratando de hacer la suya", señaló, en referencia a los comicios que elegirán presidente de Venezuela el 28 de julio. Posteriormente, evitó críticas a la actual gestión gubernamental de los Estados Unidos: "Considero a Estados Unidos un aliado, independientemente de si es gobernado por un demócrata o un republicano. Tengo una excelente relación con Donald Trump y también con el gobierno de Biden". Sin embargo, indicó que a Trump "le valoro como él entiende la batalla cultural y que el enemigo es el socialismo, el estatismo y el colectivismo". Finalmente, rechazó las expresiones a favor de la causa de Palestina en nuestro país: "Me parece una aberración y me parece aberrante el comportamiento antisemita que se está dando en algunas universidades, amparado por las autoridades también". "Nosotros estamos del lado correcto de la historia, del lado de Israel, de Estados Unidos y de Occidente. Vamos a utilizar todos los recursos para defendernos de los terroristas", agregó.