El desgarrador llanto de Fede Bal al recordar cuando fue diagnosticado con cáncer: “La vida es chiquita”

El conductor abrió su corazón en una charla íntima con Ángel de Brito y no pudo evitar emocionarse al hablar de la enfermedad que le detectaron hace cuatro años.

Federico Bal es el flamante conductor de 1D2 (Eltrece) y estuvo como invitado en Ángel Responde, ciclo que conduce Ángel de Brito en Bondi (YouTube), para promocionar el programa. Durante la charla, el presentador no pudo contener la emoción al recordar el momento más duro que vivió tras ser diagnosticado con cáncer de colon en 2020.

Conmovido, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal contó que se enteró que estaba enfermo cuando estaba haciendo temporada en Mar del Plata y el médico lo llamó por teléfono. “‘Los resultados dieron mal, el tumor es maligno, así que me gustaría hablar con vos’. Tenés cáncer, es un bulto grande del que tenemos que empezar a ocupar’”, fueron las palabras del doctor.

Quebrado, dijo: “La vida es chiquita”. “Me pongo a llorar porque como que ahí encontrás que, de un día para el otro, te pueden decir que todo esto que tenés, puede no estar”, analizó.

En ese momento, el periodista de espectáculos le consultó: “¿Lo pensaste, firmemente? Dijiste ¿'me muero?’”. Bal respondió que sí.

Acto seguido, de Brito quiso saber cómo logró salir de ese momento tan complicado. “Primero me fui de un montón de grupos de WhatsApp, que es una cosa buena que siempre me gusta decirlo. Hay que irse. Hay una cantidad de gente que habla de política, de religión, basta”, explicó.

Por último, el conductor de Resto del mundo (Eltrece) cerró: “Todas esas cosas no sirven. Y estás en la diaria y, a veces, no te das cuenta. Entrás al grupo sin querer porque el dedo se te va solo,¿viste? Es una mierda que te entra, que te entra, que te entra. Toda una cosa, gente que está enojada en la vida. Y me empecé a ir de los grupos”.