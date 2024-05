Cristiano Ronaldo marcó un triplete para la goleada del Al-Nassr y dejó una frase pincante

El equipo de Riad goleó por 6-0 a Al-Wahda con un hat-trick del portugués y sigue engrosando sus cifras como artillero en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo se despachó este sábado con tres tantos en la goleada por 6-0 de Al-Nassr frente a Al-Wahda como local, por la Primera División de Arabia Saudita. El astro portugués mantiene su vigencia en las redes a los 39 años para afianzarse en la delantera como máximo artillero de la historia, con 890 conquistas.

El atacante arrancó su faena a los cinco minutos aprovechando un error del arquero, a los 12 aumentó de cabeza y, cuando ya habían convertido Otávio (PT 18m) y Sadio Mané (PT 45m), reapareció en la red a los siete del complemento. La frutilla del postre la puso Mohammed Al-Fati (ST 43m).

Con este resultado, el conjunto de CR7 se ubica con 74 puntos y un partido menos a nueve del líder Al Hilal, a falta de cuatro fechas. Justamente, el puntero será su rival en la final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, el 31 de mayo en Yeda.

La frase de Cristiano tras su nuevo triplete

"Como siempre digo, yo no sigo estos récords, me siguen de forma natural. Si no es esta temporada, llegaré en la otra a los 900 goles. Estoy muy feliz de haber ayudado al equipo y la carrera por el título aún no ha terminado. Empezamos la temporada ganando la Copa Árabe de Clubes y queremos terminar la temporada ganando la Copa del Rey”, trazó el lusitano.