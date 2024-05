Alerta sobre el impuesto a las Ganancias para médicos: temen falta de personal para guardias

El impuesto a las Ganancias es uno de los temas más debatidos de las reformas que integran la ley Bases.

Mientras resta conocer la fecha de tratamiento de la ley Bases en el Senado, funcionarios municipales y provinciales advierten por la posibilidad de falta de médicos para las guardias, ya que se derogaría el artículo que los exime y quedarían contemplados por el impuesto a las Ganancias, cuyo piso asciende a una remuneración bruta mensual de $1.800.000 (en términos netos, $1.494.000). Como referencia, el intendente de la localidad bonaerense de Bolívar, Marcos Pisano, remarcó que realizó una convocatoria conjunta a los 135 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires para poner en común "nuestra preocupación enorme, ya que nos vamos a quedar sin poder cubrir los hospitales". En ese sentido, señaló que solicitó una reunión conjunta con el ministro provincial de Salud, Nicolás Kreplak: "Los que hacen guardia de fin de semana desisten porque se lo lleva la AFIP, sería trabajar para el impuesto". “En la actualidad los trabajadores de la salud no pagan el impuesto a las Ganancias, pero nos preocupa porque en Bolívar lo van a pagar cerca de 100 trabajadores. En el interior nos vamos a quedar sin médicos si se aplica el impuesto como lo dice la ley. Entonces. los médicos que tienen que hacer una guardia van a desistir porque se lo va a llevar Ganancias. El salario no es ganancia, por eso nuestro pedido”, agregó en una entrevista con AM Radio Provincia.