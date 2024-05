Video: rescatan a una bebé que colgaba del techo de un edificio con maniobra digna de Spiderman

Un video que circula por redes sociales muestra el dramático rescate de una bebé de 7 meses que cayó de un apartamento ubicado en un cuarto piso de un edificio en Chennai, India. El incidente ocurrió el domingo pasado y dejó a la menor colgando del techo del apartamento del segundo piso.

En el video se puede observar cómo varios vecinos del edificio se reúnen en el patio para presenciar la angustiosa escena. Rápidamente, algunos de ellos toman una sábana y la extienden debajo de la bebé para amortiguar su posible caída.

Today morning in my cousins apartment in Chennai pic.twitter.com/VAqwd0bm4d