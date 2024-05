"¡Ay chicos!": la contundente reacción de Lali a los rumores de crisis con Pedro Rosemblat

Ante las versiones de separación de su novio, la artista pop utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a sus millones de seguidores.

En los últimos días surgieron algunos rumores que alertaban sobre una posible separación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Todo ocurrió luego de que el humorista no le diera “me gusta” a las últimas tres publicaciones de la cantante. Sin embargo, la actriz desmintió su ruptura con una divertida historia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex Casi Ángeles publicó una captura con algunos “me gusta” de su última foto entre los que aparecía el del conductor. “Ay chicos! Me dio like el pibe que me gusta... ojalá se me de“, escribió sobre la imagen.

Minutos más tarde compartió una nueva foto donde se la podía ver junto a Rosemblat posando frente al espejo de un ascensor. “Se me dio chicos”, bromeó Lali sobre la postal junto a su novio.

Sin embargo, no quedó ahí. Pasada la medianoche, compartió un video del influencer durante las vacaciones que tuvieron en la playa. Por último, subió otra imagen borrosa junto al humorista durante una salida.

De esta manera, la cantante y actriz desmintió los rumores de separación.