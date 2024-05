Preocupación para Scaloni: un titular se lesionó y encendió las alarmas

La Selección Argentina debutará en la Copa América en un mes y medio, pero antes jugará dos amistosos.

Nahuel Molina, lateral de la Selección Argentina, sufrió una lesión en el partido del Atlético de Madrid ante el Mallorca por LaLiga de España y encendió las alarmas en el conjunto albiceleste, a un mes y medio del inicio de la Copa América.

Molina, titular en la consideración del entrenador Lionel Scaloni, había comenzado el encuentro en el banco de los suplentes, pero saltó al campo de juego al inicio del segundo tiempo.

No obstante, el ex jugador de Boca no pudo terminar el partido: a los 44 minutos se retiró por una molestia muscular y alertó al cuerpo técnico del seleccionado argentino.

Molina será sometido a estudios médicos este lunes para conocer la gravedad de la lesión, por lo que Scaloni aguardará las noticias para saber si estará en riesgo la presencia del lateral en los amistosos de junio y en la Copa América.

La Argentina debutará en el certamen ante Canadá el 20 de junio, mientras que luego se enfrentará con Chile el 25 y con Perú el 29 del mismo mes.