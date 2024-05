Adorni reveló cuánto cobra como secretario de Estado y negó que haya recibido un aumento

Adorni no se salvó de las preguntas incisivas de la conductora que comentó uno de los rumores sobre el salario del funcionario de Javier Milei.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló cuanto gana como salario, tras la pregunta que le hizo la conductora Mirtha Legrand durante su programa. La Noche de Mirtha Legrand tuvo invitados vinculados a la política argentina y Adorni fue uno de ellos, pero no se salvó de las preguntas incisivas de "La Chiqui". Legrand fue al "hueso" y le dijo al vocero del mandatario nacional, Javier Milei: "A mi me dijeron que vos sí te aumentaste el sueldo". "Ayer (por el viernes) cobré de bolsillo 1.700.000 pesos. Mi puesto necesita el rango de Secretario de Estado sino no puedo participar de algunas actividades del presidente", explicó Adorni. Además, cargó contra el senador Martín Lousteau por haber aprobado el “dietazo” en la Cámara alta. “Justamente Lousteau fue uno de los que dijo que le gustaría cobrar como yo, así que encantado de la vida ojalá pueda cobrar como yo el 1,7 millón de pesos”, apuntó Adorni. Cuando la conductora le consultó si le habían dado un aumento tras el ascenso, lo negó de manera rotunda. En La Noche de Mirtha Legrand estuvieron como invitados, además del vocero presidencial, el ministro de Desarrollo Económico porteño, Roberto García Moritán, y los periodistas Luis Gasulla y Liliana Franco. En la mesa las críticas al Gobierno llegaron de la mano de la conductora, quien le dijo a Adorni que "es imposible vivir con estos precios" de los alimentos y que "no hay sueldo que alcance".