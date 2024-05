El Presidente recibió la peor crítica de su referente de la Escuela Austríaca: "Populista de derecha"

Uno de los economistas consultados por el Presidente opinó sobre la dolarización y las medidas económicas que está llevando adelante Javier Milei.

El referente de la Escuela Austriaca, el alemán Philipp Bagus, uno de los economistas consultados por el presidente Javier Milei lo calificó como un "populista de derecha" y aseguró que el respaldo de la sociedad a las recetas económicas del libertario estará ligada al crecimiento económico del país. "Un populista de derecha es quien defiende los intereses de la población por sobre los de la casta", argumentó Bagus en una entrevista en Radio Rivadavia este domingo. En la misma línea, explicó: "El populismo al que hacía referencia es defender los intereses de la población en contra del establishment, lo que suele nombrar como la casta. Están los intereses de los argentinos de bien y los de la casta". "Sé que no le gusta la expresión, porque en Latinoamérica son de izquierda y mienten a la población, si hay alguien que no miente y dice la verdad es Milei", se escudó. Asimismo, el economista alemán planteó que siempre hay un plazo de tolerancia a las recetas de ajuste y licuación, por lo que vaticinó: "Cuando empiece el crecimiento económico, que espero sea pronto, la popularidad de Javier Milei va a aumentar más". Según explicó, la imagen positiva del libertario responde al triunfo en la batalla cultural que conquistó La Libertad Avanza de cara a la sociedad, a la que- considera- educó en los conceptos de la Escuela Austríaca, y a la sinceridad del Presidente. "Ha educado a la población en teorías de la economía correcta, de la Escuela Austriaca, ha explicado muchos conceptos, qué hay que hacer y no ha sido ninguna sorpresa. Ha sido elegido por eso. Siempre ha dicho que no hay plata y que hay que recortar el gastos del Estado", destacó. Por su parte, calificó al fundador de La Libertad Avanza como uno de los defensores de la Escuela Austriaca, y aseguró que intenta aplicar medidas de la corriente de pensamiento que representa, pero remarcó que "tiene unas resistencias políticas que no le dejan hacer todo lo que le gustaría hacer, pero va por el camino correcto". Consultado sobre el proyecto de ley Bases y el mega DNU 70/2023 del Gobierno, planteó que cuenta con medidas para achicar el Estado que "van en la dirección correcta". En otro pasaje de la entrevista, sostuvo que "los que atacan la deflación son los inflacionistas, los que quieren más inflación porque se benefician de la inflación, sobre todo el Estado que es el deudor más grande de la economía". "Algunos se benefician, los que pueden comprar más barato y los acreedores, y otros tienen desventajas, como los deudores que quieren la inflación", afirmó, y agregó: "Hay que tener en cuenta que la Argentina es una economía muy intervenida y vos abrís un poco la puerta de la libertad lo que se espera es un crecimiento económico que puede ser fuerte y si lo es y la masa monetaria no aumenta, la consecuencia es que los precios caen". "Es natura y sano. Es una forma de redistribuir las ventajes y beneficios del crecimiento económico a toda la población que lo disfruta en precios más bajos. Si en la Argentina vemos estos fenómenos, que hay un crecimiento fuerte y los precios caen, bienvenido sea", remarcó. Consultado sobre la libre competencia de la moneda, el profesor titular del Máster en Economía de la Escuela Austriaca defendió la idea del mandatario libertario al subrayar que la Argentina "está prácticamente dolarizada, la gente ahorra en dólares, no sería mal que se dolarizara la economía y se utilizarán los dólares". "Es positiva la competencia de monedas y eliminar el Estado del manejo de la moneda. Va a aumentar la masa monetaria para aumentar sus gastos y beneficiarse a costa de los contribuyentes con una reforma monetaria así, dolarizando, se eliminaría la influencia del Estado en la moneda", concluyó. Javier Milei admitió ser un devoto de la Escuela Austriaca de Economía, una corriente de pensamiento cuyo fundador fue el austrohúngaro Carl Menger, a finales del siglo XIX. Los “austriacos”, que pese a tener distintas nacionalidades han conservado el apodo del lugar de origen de las teorías, creen que la libertad individual es la base del progreso económico. Eso significa que las decisiones económicas deberían ser tomadas por individuos y no por el Estado o cualquier otra autoridad central. Aunque se mantuvo dentro de un círculo restringido de seguidores, la Escuela Austriaca atrajo un renovado interés en la década de 1970, después de que Friedrich Hayek ganara el Premio Nobel de Ciencias Económicas de 1974. Hayek, uno de los grandes exponentes de la Escuela de Austria (discípulo de Friedrich von Wieser y de Ludwig von Mises), es conocido por sus duras críticas al socialismo en una época en que EE.UU. y Rusia se disputaban un mundo bipolar. Lo que suele unir a los austriacos es su rechazo a las teorías económicas marxistas, keynesianas, monetaristas o neoclásicas y su adhesión a la idea de que la ciencia económica se deriva de la lógica filosófica y que, por lo tanto, solo se puede desarrollar teoría económica sólida a partir de principios lógicos fundamentales.