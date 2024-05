Alberto Fernández le volvió a contestar a Bullrich y sigue el tenso cruce: "No te piden tanto"

Esta vez, el expresidente ironizó sobre las "sucesivas lealtades" de la ministra de Seguridad junto a una imagen que recopila los diferentes cargos que tuvo durante su carrera política.

El cruce en redes entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich sigue escalando este domingo. Esta vez, el expresidente ironizó sobre las "sucesivas lealtades" de la ministra de Seguridad junto a una imagen que recopila los diferentes cargos que tuvo durante su carrera política.

"Ay Patricia, como decía Perón, 'no es que sean traidores, es que tienen sucesivas lealtades'...No te piden tanto", expresó el exmandatario luego de que Bullrich lo acusara de "ex títere de Cristina".

La funcionaria había replicado durante el mediodía: "Usted no tiene altura moral para opinar. Destruyó a su pueblo durante cuatro larguísimos años. Hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país. ¿O ya se hizo ciudadano de allí porque sabe que aquí no puede ni asomarse? En lugar de responderme a mí, responda ante la Justicia, Alberto Fernández. Patético".