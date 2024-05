El ministro de Transporte de España redobló la apuesta y volvió a apuntar contra Javier Milei

El funcionario español, quien había desatado la polémica por insinuar que el Presidente había "ingerido sustancias", reafirmó sus dichos y compartió un video del liberal durante la campaña de 2023.

En medio de una fuerte tensión diplomática entre Argentina y España, tras los dichos del ministro de Transporte, Oscar Puente, quien había insinuado que Javier Milei había "ingerido sustancias, el funcionario de Pedro Sánchez redobló la apuesta y compartió un video del presidente argentino durante la campaña de 2023, donde buscó probar su afirmación. El comentario que desató la polémica acusaba al mandatario de consumir sustancias: "Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”, había dicho Puente. Pese a la catarata de críticas y el enojo del gobierno argentino por esta declaración, el funcionario español no dio marcha atrás y retrucó: "Cuando la Presidenta de la Comunidad de Madrid llamó hijo de puta al Presidente del Gobierno de España, no leí una sola columna de opinión en los medios de la fachosfera o la bulosfera criticándolo. NI UNA. Tampoco les preocupó el ‘conflicto institucional’. ¡¡FARISEOS!!", escribió, recordando un hecho similar que había sucedido en su país cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntó contra Pedro Sánchez. Un usuario comentó el posteo con un recorte de una entrevista del Presidente en 2023 durante la campaña presidencial y explicó: "Esta es la entrevista de Milei a la que se refiere Oscar Puente sobre las 'sustancias'. Vamos a compartir a tope para apoyar a Oscar Puente", expresó. Inmediatamente, el titular de Transporte respondió con otro fragmento de la misma entrevista y sumó: "Este trozo es aún peor".