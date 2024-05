La función poco usada de Android que consume mucha batería y debes desactivar

Al deshabilitar esta opción, los usuarios no verán ningún problema en su celular, que funcionará con normalidad.

El consumo de batería es una preocupación constante de los usuarios, que buscan continuamente ahorrar para no tener complicaciones durante el día. Pero pocos saben que hay funciones en el celular que consumen este recurso de forma silenciosa sin ser herramientas realmente necesarias.

En Android hay una característica que los usuarios deberían desactivar porque no presenta mayor beneficio tenerla habilitada y, por el contrario, genera un desgaste en la batería que podría ser mejor aprovechado.

Se trata de la función de “uso y diagnóstico” de Google, una característica integrada en los dispositivos Android. Esta opción tiene como objetivo recopilar información sobre el uso del dispositivo para mejorar la experiencia del usuario y el rendimiento del sistema operativo.

Sin embargo, su ejecución en segundo plano puede estar drenando la energía del teléfono de manera significativa, lo que resulta en una vida útil de la batería más corta de lo esperado.

Cómo desactivar esta función para no consumir tanta batería

Según las indicaciones de Google, la función ‘Uso y diagnóstico’ recopila datos sobre diversos aspectos del dispositivo, como el nivel de batería, la frecuencia de uso de las aplicaciones y la calidad de las conexiones de red. Aunque esta información puede ser útil para que la empresa mejore sus servicios, para muchos usuarios, el costo en términos de duración de la batería es demasiado alto.

La activación de esta función suele ser opcional y, en muchos casos, se configura automáticamente durante la configuración inicial del dispositivo. Esto significa que los usuarios pueden no ser conscientes de que están enviando constantemente datos de diagnóstico a Google, lo que puede contribuir al agotamiento más rápido de la batería de su dispositivo.

Desactivar la función de uso y diagnóstico es un proceso relativamente sencillo, pero los pasos pueden variar ligeramente según el fabricante del dispositivo y la capa de personalización de Android que estés utilizando.

En la mayoría de los casos, los usuarios pueden acceder a esta configuración a través del menú de ajustes de su dispositivo, navegando a través de las opciones de Google y buscando la sección “Uso y diagnóstico”. Una vez allí, pueden desactivar la función con solo tocar un botón.

Por qué hay que considerar desactivar esta función

La respuesta radica en el compromiso entre privacidad y rendimiento de la batería. Si bien compartir datos de uso con Google puede contribuir a mejorar la experiencia general de Android, también plantea preocupaciones legítimas sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales de los usuarios.



Al desactivar la función de uso y diagnóstico, los usuarios pueden evitar que su dispositivo envíe información sensible, lo que puede proporcionarles una mayor sensación de control sobre su privacidad en línea.

Además, al reducir la cantidad de procesos en segundo plano, la desactivación de esta función puede ayudar a conservar la energía de la batería de tu dispositivo, lo que se traduce en una duración de la batería más prolongada y una experiencia de uso más satisfactoria.



Es importante tener en cuenta que desactivar la función de uso y diagnóstico no afectará negativamente el funcionamiento del dispositivo. Aunque Google puede perder acceso a ciertos datos de diagnóstico, esto no debería afectar significativamente el rendimiento general del sistema operativo ni la experiencia del usuario.



También vale la pena dejar claro que desactivar esta función no quiere decir que la batería vaya a durar mucho más del promedio que ya tiene. El cambio en gran medida se verá reflejado al tener otras prácticas de ahorro como uso de brillo bajo o reducir aplicaciones en segundo plano. Además, de las condiciones del teléfono, como el desgaste que ya tenga la batería y los tiempos de carga.