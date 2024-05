¿Qué pasó con la verdadera Teri en "Bebé reno"?

La serie basada en la vida de Richard Gadd, que ejerce de creador y protagonista, fichaba a la actriz trans Nava Mau para interpretar al interés amoroso de Donny.

"Mi comportamiento fue irracional y por eso era muy importante que Teri fuera la voz de la razón en la serie", confiesa Richard Gadd, creador y protagonista de la exitosa producción de Netflix Bebé reno, basada en los problemas de abusos y acoso que sufrió realmente. Una ficción en la que recupera a todos aquellos que formaron parte de esta historia durante años, entre ellos su interés amoroso.

En el guion original, la historia de Teri tenía un final diferente, puesto que contactaba de nuevo con Donny y conocíamos qué había sido de ella, siguiendo los eventos que ocurrieron de verdad. Así lo ha revelado la actriz que interpreta al personaje, Nava Mau, en una nueva entrevista para GQ, donde explica que finalmente quedó fuera del montaje final.

"Teri le deja a Donny un mensaje de voz cinco meses después. Creo que logré un cierre para mí, porque Teri también lo hizo", señala Mau. "Eso es lo que me dio tanto consuelo, saber que encontraron paz en su relación. Teri encontró a un nuevo hombre, no perdió a sus amigos, no perdió su trabajo, no perdió su sonrisa. Ella es buena. Creo que eso es notable, porque a menudo hemos visto historias de personas trans que terminan destrozadas".

En Bebé reno, Teri sirve como contrapunto para las locuras de Donny, traduciéndose como su propia conciencia. Algo que también pasó en la vida real con aquella mujer de la que se enamoró Gadd y de la que ha intentado preservar su identidad hasta el punto de que "no cree que ni que ella misma se reconozca".

En una entrevista con The Independent, Gadd habló sobre su relación con la persona en la que se basa Teri y los prejuicios que tenía por ser una mujer trans. "Ahora está en la conciencia colectiva, pero cuando nosotros salíamos no lo estaba. Sentía que era algo tan nuevo que me añadió una presión de la que ahora realmente me arrepiento. Eso es lo que explora la serie. Esta historia se remonta a una época en la que las cosas eran muy diferentes", declara Gadd.

El creador escocés incide en que ella nunca tuvo miedo en confrontarle ante su "comportamiento irracional". La mujer detrás de Teri se transformó en una persona fundamental en su vida, pero decidió huir en la búsqueda su propia felicidad, resultando ser lo mejor para ambos.

Nava Mau, la actriz tras Teri en 'Bebé reno'

Detrás del personaje de Teri encontramos a la actriz mexicana Nava Mau, más conocida por interpretar a Ana en la serie de HBO Genera+ion, quien en 2022 también se estrenaba como directora de la ficción serial Hidden Canyons y siempre ha estado muy ligada a la causa LGTBIQ+ como una de sus principales aliadas.

Recientemente, la intérprete anunciaba también el estreno inminente de un cortometraje que ha escrito, dirigido y protagonizado, All the Words But the One, producido ni más ni menos que por Lilly Wachowski (Matrix).

"La respuesta ante Bebé reno ha sido abrumadora. Los guiones de Richard nos invitan a abrazar la honestidad: una honestidad verdadera, trascendental y que derrumbe los muros. Y la verdad es que, después de todo, todos somos humanos", señalaba la actriz en su cuenta de Instagram.

"Tengo mucha suerte de que Teri me perteneciera por un tiempo. Ahora bien, esta historia le pertenece al mundo y es bonito ver lo que estáis haciendo todos con ella. Gracias Richard por cambiar mi vida", agregaba una actriz agradecida.