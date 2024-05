Ley Bases: el Gobierno condenó las amenazas de los gremios aeronáuticos contra los senadores

El líder del sindicato afirmó que escracharán a los legisladores que viajen en Aerolíneas Argentinas y respalden el proyecto oficial. “Es un delirio”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El Gobierno condenó las amenazas del líder de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, que advirtió que escracharán a los senadores que voten a favor de la Ley Bases, cuando viajen por Aerolíneas Argentinas. Justamente el proyecto, que tiene media sanción de Diputados, incluye la habilitación al Gobierno para privatizar la aerolínea de bandera.

Adorni planteó: “Las amenazas me parece que son de otros tiempos, de una Argentina que ya nadie quiere, que la mayoría no votó, nos tenemos que dejar de hinchar con esto, más hablando de una empresa pública, de Aerolíneas, teniendo en cuenta que muchos argentinos sostienen a la compañía a través del pago de impuestos, y que jamás viajaron en un avión y probablemente no puedan hacerlo”.

Manuel Adorni

El vocero presidencial consideró que las amenazas que hicieron desde APA son “parte del delirio que se vive en el país” y reclamó “condenar el escrache”: “Es una práctica que tiene que desaparecer, no sé si entienden bien cómo funciona una república, con los tres poderes que funcionan de manera independiente, uno de ellos es el Legislativo, la Ley Bases tiene media sanción en Diputados, la discutirán senadores, tenemos que limitarnos a seguir que pasa en el Senado”.

Adorni planteó: “Hay que tener mucho más respeto por los argentinos, por el contribuyente, y dejar de amenazar a un poder que me parece que bastante desprestigiado está, y es un buen momento para dejar que se reivindique, el proyecto lo que hace es desregular, darle más libertad a la gente, e intentar tener una Argentina distinta, que no se hace amenazando, parando, escrachando”, en declaraciones a Delta FM.