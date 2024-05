“Para mi no es él”, afirmó la mamá de Carolina Ledesma sobre los restos óseos encontrados en Fernández

Luego de un amplio rastrillaje en el cual participaron alrededor de 140 efectivos en la ciudad de Fernández, la policía encontró restos óseos los cuales investigan si se tratan del acusado por el femicidio de Carolina Ledesma.

Durante este lunes, luego de un amplio rastrillaje en el cual participaron alrededor de 140 efectivos en la ciudad de Fernández en búsqueda de Matías Loto, acusado por el femicidio de Carolina Ledesma, los efectivos policiales lograron encontrar en una zona montuosa restos óseos los cuales se sospechan que serían del femicida.

En este contexto, Radio Panorama dialogó con Sonia Cruz, mamá de la víctima, quien aseguró que para ella esos restos óseos “no son de él”.

“No tengo la certeza de que sean de él, masomenos hay que esperar dos meses para saber bien si es o no, hasta ahora no se sabe, pero para mi no es. Por lo que vi en las fotos esos huesos son de hace mucho tiempo”, afirmó.

“Si es él significa que no va a pagar lo que tiene que pagar por lo que le hizo a mi hija, yo lo necesitaba vivo. Hasta que no sepa bien no voy a estar tranquila pero a mi no me sirve muerto, porque él tenía que pagar por lo que le hizo a mi hija”, contó Sonia con profunda angustia.

Cabe destacar que las autoridades judiciales y efectivos policiales continúan trabajando intensamente en la ciudad de Fernández.