Polémica en Gran Hermano: Furia amenazó a Darío con un cuchillo y piden su expulsión

Juliana Scaglione volvió a sobrepasar los límites con uno de sus compañeros del reality de Telefe, que conduce Santiago Del Moro.

La convivencia con Juliana "Furia" Scaglione estaría cada día más insostenible en la casa de "Gran Hermano 2024". Hace unas pocas horas, la jugadora fue severamente sancionada por el "Big" con la nominación perpetua tras su feroz pelea con Mauro Dalessio en plena gala en vivo de eliminación. No conforme a ello, minutos más tarde, la personal trainer amenazó con un cuchillo a Darío Martíenz Corti.

Este domingo, la doble de riesgo protagonizó un escándalo al revivir su discusión con Mauro, quien fuera su "pareja" hasta hace unos días. El cruce fue tal que al propio Santiago Del Moro se le hizo difícil controlar la situación para así anunciar a los primeros salvados de la noche. En el medio, la competidora se enfrentó con el concursante más grande de la casa, a quien luego le hizo una tajante advertencia.

En un video que circuló por las redes sociales, Furia se acercó a Darío, quien estaba lavando los platos, para hacerle un desafortunado comentario con un cuchillo en una de sus manos. "Te voy a estar observando, ¿sabés?", le dijo con tono intimidatorio al hombre oriundo de La Plata, a la vez que lo apuntó con el utensilio que había retirado de la alacena y le guiñó el ojo.

"¿Por qué decís eso?", le preguntó, desconcertado, Darío a la doble de riesgo, quien hizo de cuenta que no lo escuchó y no le respondió la consulta. Lejos de no haber testigos, Mauro y Zoe Bogach presenciaron la secuencia, aunque se mantuvieron ajenos a la polémica.

Cabe señalar que no es la primera vez que Furia transgrede los límites del reglamento de "Gran Hermano 2024". Afuera del reality de Telefe, la cosa no sería distinta, ya que su hermana y parte de su fandom fueron acusados en más de una oportunidad por amenazas contra familiares y ex participantes del programa.

“Los está destruyendo psicológicamente. Que alguien haga algo”, “Sáquenla ya”, “Esto es super grave, no para de derrapar esta mujer”, fueron algunos de los comentarios con los que los televidentes pidieron la expulsión de la “hermanita”.

El reality sigue siendo el gran éxito de la televisión argentina y tiene gran repercusión en otros canales, como con su cuenta oficial de "Gran Hermano 2024" en YouTube. También los fans están atentos a las publicaciones en la cuenta de Instagram de "GH", donde se generan grandes debates sobre el contenido y discusiones entre los seguidores de cada participante.