La Secretaria de Trabajo participó del Primer “Encuentro Federal por el Trabajo”

Cabe destacar que la titular del organismo estuvo acompañada por el Director de Higiene y Seguridad Laboral Walter Gómez.

La Secretaria de Trabajo de la Provincia, Prof. Julia Comán, participó del Primer “Encuentro Federal por el Trabajo” llevado a cabo en el Salón Dorado de Casa de Gobierno de Buenos Aires en la que además participó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Ministros y Secretarios de Trabajo de distintas provincias y representantes de las centrales sindicales entre los que se destacanHéctor Dáer y Carlos Acuña (CGT), Hugo Yasky y Roberto Baradel (CTA de los trabajadores), Oscar de Isasi (CTA autónoma) y Pablo Maciel (Cicop).

Bajo el lema “Estado actual del Mundo del Trabajo: Impacto y consecuencias de los proyectos de Reforma laboral”, los dirigentes debatieron “el impacto y consecuencias de los proyectos de Reforma laboral (DNU 70/2023 y Ley Bases) en el Modelo Constitucional y la necesidad de fortalecer los vínculos Federales.

En este marco, la Prof. Comán dijo, “mientras la Organización Internacional del Trabajo hoy habla de promover el trabajo decente e impulsar la justicia social, Argentina está a contramano sin entender que sin trabajadores no hay Estado y sin Estado no hay Nación”.

Agregó: “Nuestro gobernador Dr. Gerardo Zamora, ferviente defensor del federalismo, de forma permanente trabaja en el dictado de políticas públicas y de contención tanto para los trabajadores del sector público como privado y sindical, cuya principal premisa es comprender que sin trabajadores y trabajadoras no hay Estado, sin Estado no hay Nación y sin Federalismo no hay Patria”.

Por su lado, el Gobernador de Buenos Aires Kicillof destacó que “en esta etapa que estamos atravesando no hay nada original ni novedoso: se trata de un nuevo período neoliberal en el que el Gobierno nacional plantea que todos los problemas de la Argentina surgen de los ingresos y las condiciones laborales que benefician a las y los trabajadores”.

“En el DNU y en la Ley Bases no se observan ideas anarco-capitalistas, sino ideas viejas que apuntan a quitar derechos y beneficiar a una pequeña minoría”, sostuvo el Gobernador, quien añadió: “Nada de ese contenido vale la pena: sólo apuntan a dilapidar las capacidades industriales y a privar de derechos a las argentinas y argentinos”.

Asimismo Héctor Dáer dijo en relación al paquete de leyes del gobierno nacional que “esto es un paquete de leyes nocivas para los trabajadores y para la Argentina, así que hoy venir y poder compartir este espacio con compañeros y compañeras de otras provincias y demás y unificar un criterio de cara a esto me parece fundamental".

Cabe destacar que la titular del organismo estuvo acompañada por el Director de Higiene y Seguridad Laboral Walter Gómez.