Las principales frases del discurso de Javier Milei ante el foro empresario en Estados Unidos

El presidente Javier Milei disertó hoy en la Conferencia Global en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, frente a una platea de empresarios y economistas de ese país, ante quienes sostuvo que "Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente". "Es un país abierto a entablar relaciones comerciales con todo el mundo, que es además la mayor garantía posible de perpetuar la colaboración y alejarse de la guerra", remarcó. Principales conceptos: Los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que ya hemos vivido. Todas estas discusiones de hoy, basadas en supuestos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo, basadas en una idea errónea acerca de la naturaleza y la función del Estado, sostenidas por teorías económicas que han sido largamente refutadas por los datos y la empírea, nosotros los argentinos las vivimos hace cien años y lamentablemente fueron escuchadas.

Occidente está en peligro. Está en peligro porque sus líderes hace tiempo se alejaron de las ideas de la libertad, ideas que hicieron de occidente la hazaña civilizatoria más importante de la historia humana.

En algún sentido, los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que ya hemos vivido. Todas estas discusiones de hoy, basadas en supuestos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo, basadas en una idea errónea acerca de la naturaleza y la función del estado, sostenidas por teorías económicas que han sido largamente refutadas por los datos y la empírea, nosotros los argentinos las vivimos hace cien años y lamentablemente fueron escuchadas.

El resultado ya todos lo conocen. De tener el PBI per cápita más alto del mundo, a tener un país donde el 60% de la población es pobre.

Si bien la Argentina debe ser tal vez el caso más paradigmático en la historia del mundo occidental del fracaso de las ideas colectivistas, no es la excepción sino la regla.

Siempre que se ha intentado, el socialismo ha sido un fracaso en lo económico, un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural y, además, como es una filosofía que va en contra de la naturaleza humana, no han tenido otro mecanismo para implementarlo que asesinando a 150 millones de seres humanos. LA SUPERIORIDAD DEL CAPITALISMO Vengo a hacer una defensa del capitalismo frente a ustedes, que son los verdaderos héroes de la historia del progreso de occidente.

Si bien hoy está sujeto a una crítica corriente, defender el modelo de la libertad realmente no es difícil, porque la relación directa entre la aplicación del capitalismo de libre mercado y la explosión de prosperidad que la humanidad ha vivido en los últimos 250 años es fácil de demostrar.

Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la mejor herramienta que, como especie, hemos conocido parar terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del planeta.

Pero si bien el éxito del capitalismo es fácil de demostrar, lo que no es tan accesible para muchos es el contra fáctico: a dónde conduce la adopción sistemática de un modelo colectivista, incluso dentro de las reglas laxas del capitalismo. ARGENTINA Y LA INFERIORIDAD DEL COLECTIVISMO El mejor ejemplo sea el ejemplo argentino. Nuestra historia entera es un testimonio de lo que puede ocurrir cuando se abandona el modelo de la libertad y se lo remplaza por experimentos colectivistas.

En el pico de este proceso, bajo la premisa bien pensante de querer distribuir entre todos la riqueza producida, la dirigencia argentina comenzó a aplicar la mal llamada doctrina de la “justicia social”, que concibe que el estado tiene que hacerse cargo de las infinitas necesidades de la gente.

Una teoría que se pelea con la realidad porque, nos guste o no, las demandas son infinitas, pero los recursos siempre son finitos.

Producto de esta forma de entender la relación entre estado y economía, se aumentó el gasto público de manera brutal. Para financiar esa expansión del gasto primero asfixiaron a los argentinos con impuestos.

Para que tengan dimensión de qué estamos hablando, desde el año 1949 la base monetaria en Estados Unidos se multiplicó 16 veces, mientras que en argentina se multiplicó la astronómica cifra de 25 mil trillones de veces.

Y este ciclo no lo vimos una vez sino una decena de veces. se rompieron una y otra vez todas las reglas básicas de la economía, para sostener el afán de los políticos de gastar lo que no tenemos. y como resultado natural de estas medidas, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente, hasta caer al puesto número 140 del mundo en el ranking de PBI per cápita, habiendo llegado a multiplicar por 10 la pobreza tan solo en los últimos 50 años. ¿POR QUÉ EL LIDERAZGO OCCIDENTAL HACE LO QUE HACE? Hace algunos meses en Davos, me pregunté ¿cómo puede ser que, desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica, se demonice un sistema económico que ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial?

¿Y por qué insiste con experimentos para los cuales hay ejemplos históricos de su fracaso, como es el caso de la argentina? EL EMPRESARIO COMO BENEFACTOR SOCIAL La libertad económica en búsqueda del interés individual produce beneficios colectivos; y que, por lo tanto, el empresario que arriesga capital en pos de una ganancia es un benefactor social.

Porque en un sistema que garantiza las instituciones clásicas del liberalismo - la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social - la única forma de ser exitoso es sirviendo al prójimo con bienes o servicios de mejor calidad o mejor precio. MARCOS TEÓRICOS EQUIVOCADOS Y SUS CONSECUENCIAS Quienes conducen las principales naciones y organizaciones de occidente no dan suficiente crédito a esta idea, y miran la economía desde un marco teórico que cree que el mercado es imperfecto, que produce “fallos” y que requiere de la intervención estatal para perfeccionarlo.

Quienes bregan por el intervencionismo no solo impiden el funcionamiento virtuoso del mercado sino que terminan promoviendo una agenda de valores que le abre la puerta poco a poco al socialismo y la miseria. LA SUBVERSIÓN DE LOS PILARES OCCIDENTALES Esta forma de entender los mercados es también la que está detrás de un fenómeno que ya ha trascendido la moda, y se ha vuelto un mandato en la cultura occidental.

Hoy, ya demasiado tarde en algunos lugares, vemos con horror los frutos que empiezan a dar estas ideas. por ejemplo esta semana aquí mismo, en Estados Unidos, con las decenas de miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho de los campus universitarios, reivindicando el terrorismo islámico y promoviendo el antisemitismo. O sea, literalmente, la futura élite de occidente enemistada con su propia cultura.

La verdadera responsabilidad social del empresario es un efecto natural del funcionamiento libre de su propia actividad económica: el mandato de producir bienes y servicios de mejor calidad o mejor precio.

No es un mandato de moralina superficial que se cumple regulando el libre mercado. es un mandato de gloria que se cumple desatándolo. EL GIRO ARGENTINO AL LIBERALISMO Miro a la argentina, con todos los cambios que estamos emprendiendo, y veo que estamos a contramano del mundo.

Porque mientras en el resto del mundo las ideas de la libertad están bajo asedio, en la Argentina se erige una fe renovada en ellas.

Mientras occidente gira hacia el control y hacia la imposición, la Argentina gira hacia la confianza en sus ciudadanos en el ejercicio de su libertad.

El establishment no nos quiso dar crédito y se dijeron muchas cosas. se dijo que hacer un ajuste de más de un punto del PBI era imposible. se dijo que tener déficit cero en el primer año era imposible. se dijo que una política de tasas bajas no serviría para reducir la inflación.

Hemos desafiado estos pronósticos y estamos cumpliendo nuestros objetivos. En tan solo 5 meses logramos el primer trimestre con superávit fiscal y financiero en el sector público nacional luego de 20 años, habiendo heredado de la administración anterior un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto entre déficit del tesoro y déficit del banco central; lo cual es, sin exagerar, una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial.

Tenemos por norte achicar al estado para agrandar a la sociedad, tendiendo a un gasto público consolidado del 25% del PBI. 10 puntos menos que el de los Estados Unidos y la mitad del de Francia, para tener punto de comparación.

Tenemos por norte devolverles a los argentinos cada peso que ahorremos, primero eliminando la inflación y luego, el día de mañana, reduciendo los impuestos. YOU DO THE REST (CONVERGENCIA Y DESCUBRIMIENTO). Por eso, a esta presentación de quiénes somos y qué queremos para nuestro país que les he traído hoy, le quiero agregar una invitación.

La Argentina tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo.

La convergencia económica se da cuando los países que tienen menores ingresos per-cápita crecen más rápido que los más desarrollados hasta el momento en que logran alcanzarlos.

¿Por qué? porque somos desde hace décadas una olla a presión, hirviendo con la tapa cerrada. lo único que hay que hacer es destaparla y reanudar lo que Hayek llamaba la tarea del mercado como proceso de descubrimiento.

Reanudar el proceso de descubrimiento va a generar un salto de crecimiento brutal, porque las posibilidades de crecimiento tienden a ser mayores cuanto más extensas sean las capacidades sub utilizadas de un país. La Argentina: un nuevo gold rush Argentina está preparada para ese enorme desafío. estoy convencido, sin la más mínima duda, que Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de occidente.

Es un país abierto a entablar relaciones comerciales con todo el mundo, que es además la mayor garantía posible para perpetuar la colaboración y alejarse de la guerra.

Por eso les digo también a los empresarios argentinos: no se duerman en sus laureles, porque encontrarán que hay actores de afuera con más capital y mayor capacidad de asumir riesgo, dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita.

En esta nota, quiero finalizar invitando a todos los aquí presentes, que son los héroes de la historia del progreso de la humanidad, a que si creen como yo, en la superioridad del capitalismo de libre empresa; que si creen como yo, que occidente se encamina a un lento pero seguro retroceso; que si creen como yo, que el mérito, la ambición, la libertad, la innovación y el optimismo son valores esenciales de la especie humana que deben ser premiados; quiero invitarlos a que apuesten por Argentina.