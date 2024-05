Ignacio Torres adelantó que las provincias presentarán un "Pacto Federal" antes del Pacto de Mayo

El gobernador de Chubut aclaró que si bien no terminaron la redacción del nuevo acuerdo, el punto principal será "la defensa irrestricta de la Educación Pública".

A 20 días del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, adelantó que en paralelo a la iniciativa de Nación, junto al resto de los mandatarios provinciales presentarán un "Pacto Federal". Si bien aclaró que todavía no terminaron la redacción de los puntos de este nuevo acuerdo, aseguró que estará en primer lugar "la defensa irrestricta de la Educación Pública". El gobernador patagónico sostuvo que están "terminando la redacción de los puntos y habrá una presentación formal para toda la Argentina contando cuáles son esos puntos y por qué hacen especial hincapié en el federalismo fiscal". Según consideró, "cualquier pacto no tiene que ser declarativo o de adhesión, tiene que surgir de las provincias", dijo dejando entrever una crítica a la iniciativa del Gobierno nacional. En cuanto al acuerdo con el resto de las provincias, Torres aseguró que ya habló sobre el "Pacto Federal" con el presidente de la zona Centro, Maximiliano Pullaro, y con el titular del Norte Grande, Gerardo Zamora. Anticipó que presentarán sus propios 10 puntos y los elevarán ante el Gobierno nacional para que "sea consensuada una agenda que necesita la Argentina". Respecto al contenido de los 10 puntos, adelantó que en el contenido de ese "Pacto Federal" estará "primero la defensa irrestricta de la Educación Pública". "No queremos se debata más sobre la importancia estratégica de algo que para nosotros es esencial y clave para el desarrollo de nuestro país y también federalismo fiscal", expresó al respecto. Además, sostuvo que "un pacto fiscal tiene que contemplar el federalismo fiscal porque en los últimos 30 años cada vez que se generó un impuesto nuevo con asignaciones específicas, el Gobierno Central abraza la masa coparticipable con voracidad recaudatoria". "Y en paralelo, le dice a las provincias hacete cargo de la Salud, de la Educación, de la Seguridad , pero cada vez es más chico el pedazo de la torta que le corresponde a las provincias", finalizó.