Nicolás Avellaneda cierra la primera fase de local ante Asociación Mitre

El Celeste del barrio recibe al elenco tucumano con la cabeza puesta en el play-in de la Liga Federal.

Nicolás Avellaneda recibe a Asociación Mitre de Tucumán en un encuentro correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la zona Norte A de la Liga Federal de Básquet.

El partido se disputará desde las 22 en el estadio Israel Parnás de Independiente BBC con transmisión de Básquet Pass.

El Celeste del barrio Mosconi viene de un par de derrotas y se quedará en la sexta posición (4 triunfos y 9 derrotas) sea cual sea el resultado ante Mitre (5º con un récord de 7-6).

En el equipo santiagueño aparecen como protagonistas Facundo Prado y Martín Balteiro, además de la experiencia de Juan Ángel López. En el equipo de la Plazoleta se encuentra el ex Quimsa, José Muruaga como referente además de Juan Contreras.

En la previa del partido, el entrenador Lucas Tarchini dijo "Si bien el partido no nos mueve en las posiciones, es un duelo importante al ser una fecha más de La Liga Federal. Al no tener los mejores resultados está la obligación de salir a ganar siempre sobre todo dando una buena imagen de local. El play - In está cerca y es bueno llegar ganando con la mente fresca".

En etapas de play-in, Nicolás Avellaneda enfrentará a Español de Tartagal, mientras que Asociación Mitre lo hará con Gimnasia y Tiro.