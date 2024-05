Crítica de "Música"

Con "Música", Angela Schanelec amansa convenciones enquistadas, estéticas y narrativas para volver a la tragedia en caricia y el reto en placer.

Por Mariona Borrull

Para Fotogramas

Se ha escrito tanto sobre cómo la tragedia de Edipo pasa prácticamente toda fuera de plano en esta adaptación libérrima de Angela Schanelec. En efecto, la que ganara el Oso de Plata al Guion en la Berlinale (y la Dirección y el Montaje en Seminci) apenas esboza los meandros del mito original, priorizando el gesto dramático –emoción pura– a unos giros de sobra conocidos. Eso sí, no deja rastro del atavismo de Pasolini: su paisaje europeo es tranquilo, afable, relativo… Abierto incluso a un final feliz.

Y yo digo, la precisión con la que Schanelec aviva la suavidad en los rostros de Aliocha Schneider y Agathe Bonitzer (la pareja más helenística, aunque ninguno es griego) y cómo corta, de forma que no hay en este haiku ni un tiempo muerto; esa es mano de orfebre, que no de académica. 'Música' amansa convenciones enquistadas, estéticas y narrativas. Vuelve la tragedia en caricia y el reto en placer, eso sí, solo ante una mirada atenta y laxa a la vez. Sobre este frágil equilibrio quizás abandonemos nuestra fijación yerma por lo que no está en plano y, de paso, vivamos el cine un poco mejor.

Para lacónicos esperanzados y fans de Kelly Reichardt.