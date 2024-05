Se conoció la primera imagen oficial de David Corenswet como el nuevo Superman

James Gunn ha compartido la primera imagen oficial de David Corenswet caracterizado como el Superman del nuevo Universo DC que está desarrollando desde cero para Warner Bros. y DC Studios con el respaldo del productor Peter Safran.

Dicho nuevo universo dará comienzo con el estreno en julio de 2025 de 'Superman', película escrita y dirigida por el propio Gunn en cuyo reparto destacan también los nombres de Rachel Brosnahan (como Lois Lane), Nicholas Hoult (como Lex Luthor), Nathan Fillion (como Guy Gardner/Linterna Verde), Isabela Merced (como Chica Halcón), Edi Gathegi (como Mr. Terrific), Anthony Carrigan (como Rex Mason/Metamorfo), María Gabriela De Faría (como Angela Spica/The Engineer), Sara Sampaio (como Eve Teschmacher) o Skyler Gisondo (como Jimmy Olsen), entre otros.

Esta película será la primera de 'Dioses y monstruos', el primer capítulo de un nuevo Universo DC del que recordemos también formarán parte títulos como 'The Brave and the Bold', 'Swamp Thing' o 'Supergirl: Woman of Tomorrow', los cuáles estarán dirigidos por Andy Muschietti, James Mangold y Craig Gillespie, respectivamente.

Aunque 'Superman' será la primera película, no será sin embargo la primera producción del nuevo Universo DC. El honor de inaugurarlo corresponderá a 'Creature Commandos', serie animada para adultos de DC Studios y Warner Bros. Animation que se centra en un equipo de operaciones encubiertas organizado por Amanda Waller. El propio James Gunn firma los guiones de los siete episodios de esta serie a estrenar en (HBO) Max antes que se acabe este 2024.

Mencionar por último que si bien este año también se estrenarán 'El Pingüino' o 'Joker: Folie à deux', recordemos que ambas lo harán bajo la denominación DC Elseworlds, referida a cualquier serie o película que tenga lugar al margen del nuevo Universo DC interconectado que dará comienzo con 'Superman'. La segunda temporada de 'El Pacificador' (actualmente en producción) o 'The Batman - Part II' nos llegarán igualmente bajo esta misma denominación en 2025 y 2026, respectivamente.