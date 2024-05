El actor de Bebé reno fue investigado por una polémica conducta que tuvo con una actriz que hizo el casting

Richard Gadd quedó salpicado por un escándalo que recién se destapó ahora, tras el éxito de la serie.

La serie Bebé reno quedó en el medio de otra polémica a partir de una actitud que tuvo su protagonista Richard Gadd. Los productores del ciclo pusieron bajo investigación la conducta del actor luego de enterarse de que había salido con una actriz que audicionó para uno de los papeles de la ficción.

Se trata de Reece Lyons, quien tuvo al menos cuatro citas con el creador del ciclo y, luego, hizo el casting para interpretar el rol de Teri, la novia trans del personaje principal.

Por qué investigaron al creador de “Bebé reno”

De acuerdo a lo que citó el medio Deadline, el actor fue protagonista de una investigación interna por parte de Clerkenwell Films, la productora que estuvo detrás de la realización de la ficción. Finalmente, no hubo consecuencias ni delitos probados, pero Gadd quedó salpicado por el escándalo.

Reece Lyons hizo un largo posteo en sus redes sociales tras ver la serie en el que contó que tuvo varias citas con Gadd (al que nunca nombra) meses antes de haber hecho el casting del personaje de Teri.

La actriz dejó en claro en su largo hilo de tuits que no cree haber sido víctima de abuso, pero dijo que estaba “dolida” porque Gadd “combinó una oportunidad de trabajo con una dinámica de citas”.

“Si bien reconozco que me lastimó, también entiendo que no hubo ninguna intención consciente de hacerlo. Y si bien esta comprensión de ninguna manera excusa o resta valor al impacto que su comportamiento tuvo en mí, me di cuenta de que cuanto más me aferraba al dolor de lo que él me hizo, fui yo quien me lastimó a mí misma”, escribió.

En su descargo, la chica dio detalles de todo lo que ocurrió con Gadd, datos que Deadline confirmó. Ambos se conocieron en octubre de 2023 en el bar Bush Theatre de Londres luego de que ella presentara un unipersonal.

Lyones detalló que mientras estaba en ese lugar con un amigo Gadd se acercó y le ofreció tomar un trago. “Comenzó a contarme sobre su próximo programa de Netflix que él había escrito. El papel en cuestión era el de su exnovia, una mujer trans. Le dije que estaba interesada en hacer una audición y le pedí que se pusiera en contacto con mi agente”, expresó.

Tras tener esa charla, Gadd siguió hablando con la actriz y terminaron saliendo. Tuvieron cuatro citas, entre octubre y noviembre de 2021. Finalmente, el actor fue el que terminó la relación en diciembre de ese año. El casting para la serie se preparó en esa época.

De acuerdo a lo que dijo Lyons, el que estaba siendo insistente para salir con ella era Gadd y que ella siempre intentó terminar las cosas antes para evitar conflictos de intereses si la llamaban para el casting. Al mismo tiempo, la actriz se manifestó confundida en si debía no seguir con él por temor a que le vaya mal en la prueba que eventualmente podría hacer.

Reece Lyons

Finalmente, Lyons hizo el casting para Teri en marzo de 2022, seis meses después de haber conocido a Gadd y tres meses después de que el actor cortara el vínculo con ella. El creador de la serie no fue el que tuvo la palabra final de la performance de la actriz, aunque dio consideraciones generales sobre la prueba, informó Deadline. Fue Nava Mau la elegida para el rol disputado.

De acuerdo a lo que le dijeron al medio especializado fuentes relacionadas con Gadd, Lyons le escribió al actor para pedirle comentarios sobre cómo le había ido. El comediante le dijo que la productora buscaba alguien más famosa. Cuando la actriz le habló de la relación entre ellos, el humorista le dio el cierre absoluto. “No va a funcionar. Sos demasiado conflictiva para mí”, lanzó.

Gadd nunca informó de la relación que tuvo con Lyons y por eso lo investigaron, pero Clerkenwell Films concluyó que no hubo conflicto de intereses en el casting sin siquiera hablar con Lyons. Solo tomaron en cuenta su testimonio en las redes.