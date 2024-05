Tras ganar su primer Oscar, Robert Downey Jr. debutará en Broadway

La estrella de 'Iron Man' interpretará a un talentoso escritor en una nueva obra del ganador del Premio Pulitzer Ayad Akhtar.

Robert Downey Jr. hará su debut en Broadway este otoño en una nueva obra de teatro de Ayad Akhtar. En la nueva obra, llamada McNeal, Downey interpretará a un talentoso escritor que se enfrenta a una nueva novela, una vida familiar rota y "una fascinación enfermiza por la inteligencia artificial". Bartlett Sher, director residente del Lincoln Center que también dirigió Matar a un ruiseñor, entre otros, está dirigiendo. La productora de Downey, Team Downey, está produciendo, en asociación con el Lincoln Center Theatre. La obra se presentará en el Teatro Vivian Beaumont del Lincoln Center a partir del 5 de septiembre y se estrenará el 30 de septiembre. La obra tendrá un compromiso estrictamente limitado hasta el 24 de noviembre. El reparto completo se anunciará en una fecha posterior. El presente laboral de Robert Downey Jr. La estrella de Iron Man ganó su primer Oscar este año por su papel en Oppenheimer. Sus proyectos recientes incluyen la adaptación de HBO y A24 de la novela The Sympathizer. También está previsto que aparezca en Vertigo de Paramount Pictures. Akhtar ganó el Premio Pulitzer por su obra Disgraced, además de créditos que incluyen Junk, en el Lincoln Center, y The Who & The What . McNeal contará con decorados de Michael Yeargan y Jake Barton, vestuario de Jennifer Moeller, iluminación de Donald Holder, sonido de Justin Ellington y Beth Lake y proyecciones de Jake Barton.