En debate de ley Bases, Mayans se cruzó con Francos: "¿Usted cree que el Senado es un nido de ratas?"

El ministro del Interior se presentó al Senado para defender los puntos de la ley Bases, ante la resistencia del peronismo.

En la primera hora del debate de la ley Bases en el plenario de comisiones del Senado, las diferencias entre los bloques antagonistas se explicitaron en un cruce entre dos representantes de cada sector: por el lado oficialista, el ministro del Interior Guillermo Francos, y por la oposición, el presidente del bloque de Unión por la Patria José Mayans. En medio de su intervención, donde justificó el cese del FONID o la merma en las transferencias correspondientes a la coparticipación, Mayans le preguntó al ministro: "¿Usted cree, como el Presidente, que está en un nido de ratas? Sino pida disculpas, en nombre del Presidente". "Así como nosotros lo tratamos con respeto, le pedimos que el señor Presidente nos trate con el debido respeto porque somos senadores de la Nación y usted nos viene a pedir poderes especiales, que está prohibido expresamente por el artículo 29 de la Constitución Nacional". "Por supuesto que no creo que sean un nido de ratas", respondió Francos, y continuó refiriéndose a las demandas económicas del senador: "No me venga a decir que la inflación promedio del año 2023 fue del 7% u 8% porque eso es ridículo". "Son los datos de la realidad", le contestó el formoseño, a lo que el funcionario le replicó: "La inflación de diciembre fue del 25%. Está chicaneando, senador. Dijo usted lo mismo cuando se trataba el DNU 70/2023, ya lo conozco, pero es falso".