Daniel Artana en LDO: “Están dadas las condiciones para tener una recuperación economica”

Así lo expresó el economista en jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas en una nueva edición de Libertad de Opinión.

La poda del gasto público dispuesta por el presidente Javier Milei arrojó un superávit fiscal en el primer trimestre de su gobierno, lo cual también produjo una baja en la inflación.

En este contexto, este martes el economista en jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, participó en una nueva edición de Libertad de Opinión y brindó su análisis de la actualidad económica de Argentina.

“Yo creo que están dadas las condiciones para tener una recuperación, lo que no se sabe todavía es el ritmo de esto. Algunas medidas que afectaron en las jubilaciones y lo mismo en los salarios en el sector privado formal comenzaron a revertirse. Con la nueva fórmula previsional en el mes de abril los jubilados tuvieron un aumento de un 27% y a eso se suma que la inflación será mucho menos, todo esto es una recuperación parcial de lo que se perdió”, precisó el economista.

“Comparado con el mes de marzo hay una recuperación importante, los salarios empezaron a recuperar parte del terreno perdido también, más la baja del riesgo país tenemos elementos para que la economía empiece a rebotar”, afirmó.

De esta manera, el especialista vaticinó que en el segundo semestre del año la economía tendrá mucha más actividad y habrá “bastante menos inflación que el primer trimestre”.

En otro punto de la charla, Artana aseguró que ocurrirá un aumento significativo en el aumento de la producción agropecuaria, lo cual tendrá como resultado una mayor cantidad de exportaciones y retenciones.

Respecto a la salida del cepo cambiario: “Yo creo que no se va a levantar a mediados de año, tampoco es muy relevante. Lo importante es que el cepo se encamine a levantarse y el Banco Central ha dado alguna señal en ese sentido, pero todavía no se puede porque las reservas aún son negativas y el BCRA las necesita. Todavía no están claros los números en el mercado cambiario y creo que eso lo tendremos más claro a fin de año”, expresó.