Una fanática de Furia se endeudó por casi $100.000 por votar en Gran Hermano y ahora pide ayuda: “Me zarpé”

La usuaria mostró la suma que deberá abonar de tarjeta y pidió perdón a los furiosos por no seguir aportando.

Juliana ‘Furia’ Scaglione es la protagonista de la última edición de Gran Hermano y tiene una gran cantidad de fanáticos que gala tras gala le brindan su apoyo incondicional. Ahora, una usuaria contó en redes sociales que se endeudó por votar a la jugadora en las galas y deberá pagar una impactante cifra de tarjeta de crédito.

La joven se mostró muy apenada por lo que pasó, pero no sólo porque debía pagar mucho dinero, sino porque eso la privaría de seguir apoyado económicamente a su ídola para que continúe dentro de la casa más famosa del país.

A través de X, ex-Twitter, los ‘furiosos’, como se hacen llamar los seguidores de la doble de riesgo, se organizan para votar en las galas de eliminación y asegurarse de que ella continúe en el reality. El grupo esta liderado por Coy, la hermana de la participante.

Incluso, hay personas que se agrupan para hacer “unificaciones” y recolectan dinero a través de un alias que difunden en la red social, para luego bancar las decisiones de la jugadora y así demostrar su fortaleza.

La exorbitante cifra de la deuda

Esta vez, a una de sus fanáticas la situación se le fue de las manos y gastó una gran suma de dinero por bancar a su favorita. Consternada por lo sucedido, mostró su resumen de tarjeta en un posteo y pidió disculpas por no poder seguir apoyando económicamente a Juliana.

“En estas semanas me estuve gastando la vida en Fu. Me zarpé un poquito. No voy a poder votar como antes porque me endeudé. Todo esto genera Juliana, amor por ayudarla. No podré votar, pero ayudaré en los desafíos. Estoy triste”, dijo la usuaria @GarciaG95711.

En la captura de pantalla que adjuntó al posteo, se observa que la joven gastó $93.806,40. Según su propio relato, ese dinero habría sido en su totalidad dirigido para emitir votos en la plataforma que utiliza el programa de Telefe.

En su perfil de la red social, se pronuncia como “más furiosa que nunca”, dejando en claro que la situación extrema a la que llegó por bancar a la entrenadora, no la había alejado de sus ideales y continúa apoyándola.