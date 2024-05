Emily Blunt confiesa que sintió "ganas de vomitar" al besar a ciertos actores

Aunque no señala a nadie en sus declaraciones, la actriz reconoce haber sufrido los aspectos menos agradables de su profesión.

¿Crees que todo son ventajas para las estrellas de cine? Si es así, ponte por unos instantes en el lugar de Emily Blunt: en una entrevista con el locutor Howard Stern, la actriz británica se ha sincerado acerca de uno de los aspectos más incómodos de su oficio.

Durante su charla con Stern, uno de los shock jocks más escandalosos de la radio estadounidense, Blunt ha admitido lo difícil que pueden llegar a hacerse las escenas románticas, sobre todo cuando el galán de turno te inspira una repugnancia incontenible.

"Podría tener química hasta con una botella"

Respondiendo a una película de Howard Stern, Emily Blunt admite haber sentido ganas de vomitar tras besar a algunos compañeros de reparto. "Por supuesto... No lo llamaría 'asco extremo', pero ha habido momentos que no he disfrutado, está claro".

Blunt, que ahora protagoniza El especialista junto a Ryan Gosling, prosigue: "Mi impresión es que tengo que encontrar algo que me guste de todo el mundo. Tengo que encontrarlo, aunque solo sea una cosa".

Emily Blunt

"Puede que tenga una risa bonita, o que es educado cuando habla con la gente. Quiero decir que puede ser algo totalmente al azar", explica. "Pero necesitas encontrar algo que te guste de esa persona, o de esa persona cuando hace de su personaje, y apoyarte en eso".

Afortunadamente, añade la actriz, los años en el oficio vienen muy bien para esta clase de situaciones. "Llevo haciendo esto el tiempo suficiente: a estas alturas, podría tener química con esta botella de agua. Sabes cómo invocarlo. Pero es más fácil con quien tienes una conexión natural".

Además de Ryan Gosling, la lista de los compañeros de reparto de Emily Blunt incluye a Matt Damon, Colin Firth, Tom Cruise y, en Oppenheimer, Cillian Murphy, así que los morbosos no andarán faltos de candidatos a haberle revuelto las tripas. Nuestra única seguridad es que entre dichos candidatos no se encuentra John Krasinski.