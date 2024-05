Eliana Guercio contó los impactantes detalles de la reconstrucción de su tobillo

La panelista, Eliana Guercio, fue operada tras una triple fractura y dio detalles de lo que fue su cirugía más lo que será su larga recuperación.

Hace un semana Eliana Guercio asistió a un partido de Boca Juniors y tuvo un fuerte accidente que derivó en una triple fractura de tobillo. A las pocas horas fue tras operada y este martes dio detalles acerca de lo que fue la reconstrucción.

“Tuve triple fractura de tobillo, luxo fractura de tobillo y comprometido el talón tibial. Yo si rompo, rompo todo”, bromeó en una primera instancia durante una comunicación telefónica con el programa de streaming All Access.

Luego profundizó en los detalles de la cirugía y explicó: “Los médicos me dijeron que iba a quedar igual a como estaba, pero me pusieron 14 tornillos. Tengo que estar 2 o 3 meses sin pisar. Me dieron un monopatín”.

A su vez, en su cuenta de Instagram creo una sección de historias destacadas donde agradeció incasablemente al equipo medico la trató para ayudarla en este complejo momento.