Para Granados, "la ley Bases se va a aprobar en general, pero va a volver con cambios a Diputados"

Así lo anticipó el especialista en economía en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

Este miércoles, en su columna para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados se refirió -entre otros temas- al tratamiento de la ley Bases que es discutida en comisión en el Senado.

Al respecto, anticipó que el paquete de medidas propuestas por el Gobierno Nacional "se va a aprobar en general pero va a volver con cambios a Diputados".

"Ayer Cristina volvió a hablar tratando de ponerse en el centro de la escena del lado de la oposición. En el tema económico, habló del Régimen de Incentivo para la Grandes Inversiones y dijo que es un coloniaje Siglo XXI. Como yo me rijo por los números y no por las ideas pienso que viene para traer inversiones de las grandes empresas. Ella lo pone en dudas porque le damos demasiados beneficios, como dijo Lousteau. Pero yo les respondo que las 100 mayores empresas en América Latina están en Brasil, México, Chile y apenas 7 en Argentina. No vienen porque no hay reglas claras, mañana se pone un impuesto que no había, ponen un cepo, entre otras cosas. Esta ley atrae inversiones en muchas provincias que lo necesitan, especialmente del norte y las que están cerca de las cordilleras", consideró.

Agregó además que desde la UCR se dijo que "no hay margen para oponerse a la ley de bases", mientras que el peronismo "va todo en contra pero están intentando convencer a gobernadores que se benefician con el RIGI".

Sobre la actualidad económica, se refirió a los pronósticos sobre la inflación que los analistas del mercado dieron a conocer ayer. "Se anunció que la inflación bajó muchísimo -de 211 a 161- y que se va a estabilizar en el 5%. Es muchísimo y además, generalmente los analistas de mercados son bastantes catastróficos".