El Gobierno anunció que les descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro del 9 de mayo

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Además pidió que se denuncien extorsiones para participar de la medida de fuerza.

En la previa del paro general de la CGT de este jueves 9 de mayo, el Gobierno de Javier Milei anunció que les descontará el día a los empleados estatales que adhieran a la medida de fuerza y pidió que se denuncie en caso de que haya extorsiones.

"El paro no tiene una razón aparente. Sigue abierta la linea 134 para denunciar extorsiones. A los empleados estatales que paren se les descontarán sus haberes del día. Las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la situación ocasione", sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

La medida de fuerza de la central sindical es en rechazo a las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei, mientras los sindicatos presionan a lo senadores para lograr que voten contra el capítulo laboral incorporado en la Ley Bases y la reversión de la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores. Ambas medidas obtuvieron la semana pasada media sanción en Diputados.

"Mañana paran los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores. Sólo van a ganarse el desprecio de los que quieren ir a trabajar", agregó el portavoz, quien remarcó en varias oportunidades que la medida de fuerza impulsada por al CGT impactará en más de 6 millones de trabajadores.

Uno de los puntos conflictivos radica en si también serán sancionados aquellos empleados estatales que no se presenten a trabajar por no tener transporte disponible, ya que el paro afectará los servicios de trenes, colectivos y subte. Adorni respondió que los descuentos se harán "a quienes interpretemos que fue por parar y no porque tengan imposibilidad de ir a trabajar, porque todos vamos a tener alguna dificultad".



"Nuestro gobierno tuvo dos paros generales, dos paros colectivos, dos paros docentes, un paro de trenes, un paro de aeronáuticos y más de 100 marchas e intentos de piquetes. En cuatro años de Gobierno de Alberto Fernández, tuvo cero paros. Desde 1983, el 64% de las 44 medidas de fuerza convocadas por la CGT fueron contra gobiernos no peronistas", agregó.