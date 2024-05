VIDEO: las inéditas imágenes del accidente de Tiago Palacios tras salir campeón con Estudiantes

El jugador del Pincha chocó su camioneta contra un surtidor de una estación de servicio estando alcoholizado.

Horas más tarde de consagrarse como campeón de la Copa de la Liga Profesional 2024 venciendo en Santiago del Estero a Vélez, se conoció la noticia de que Tiago Palacios, jugador de Estudiantes, había chocado su camioneta contra un surtidor de una estación de servicio estando alcoholizado. Ahora, se pueden ver las imágenes del hecho por el que una empleada terminó con lesiones.

Tiago Palacios, flamante campeón con el Pincha, protagonizó un accidente pocas horas después de la coronación: el lunes, pasadas las 7 de la mañana, perdió el control del vehículo (una Jeep Compass) y chocó contra un surtidor de la Shell de Autopista Illia y Paseo del Bajo, en Retiro. Una empleada resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Luego, Palacios fue sometido a un test de alcoholemia. Según TN, le dio 1,84 g/l de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (0,5 gr/l para vehículos particulares). Pasó la noche detenido y recuperó la libertad este martes por la mañana.

Cuál fue la decisión que tomó Estudiantes con Tiago Palacios

El futbolista de 23 años, quien será parte de la delegación del Pincha que viajará a Bolivia para el duelo con The Strongest por Copa Libertadores de este jueves, se negó a la declaración indagatoria. Además, la Justicia pidió que se lo ordene un sumario al futbolista y dejar sin efecto el NarcoTest que había sido solicitado.

Los dirigentes de Estudiantes, en tanto, todavía no anunciaron públicamente si sancionarán futbolística y económicamente al uruguayo, con una situación judicial de por medio que deberá afrontar. Y es que la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad imputó al jugador por lesiones leves culposas, por conducir un vehículo automotor con 1,84 gr/l de alcohol en sangre e incumplir obligaciones legales en caso de accidentes de tránsito, por el hecho anterior al que ocurrió en la estación de servicio, al chocar a otro auto y darse a la fuga.

Que Palacios concentre y viaje a La Paz no significa que sea titular o que al menos sume minutos desde el banco de suplentes. La intención del cuerpo técnico del Pincha es que el delantero esté contenido por sus compañeros y que pueda "aprender y dejar atrás este mal trago", que por suerte no lamentó víctimas fatales.

Cómo está la empleada que sufrió lesiones por el choque de Palacios

"A causa del choque, una dependiente de la estación de servicio, de 27 años, recibió un traumatismo. La hemos derivado al Hospital Fernández", explicó Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con TyC Sports. Tal como se puede ver en el video de la cámara de seguridad, la mujer se lesionó al intentar salir de la zona ante la inminente colisión. Cabe aclarar que ya fue dada de alta, con politraumatismos pero fuera de peligro.

Por su parte, Palacios se retiró de la camioneta por sus propios medios, ileso. "El resto, el conductor y el acompañante, se negaron al traslado", agregó Crescenti. "La señorita fue traslada del Fernández. Está en el shock room. Según me referían, era politraumatismo y no corría riesgo su vida. El resto no se quisieron trasladar. No tenían ningún tipo de lesiones", detalló.