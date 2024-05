Mica Viciconte dio detalles sobre la actitud de las mamás del jardín de su hijo Luca: “Hablan mal de mí y bien de Fabián”

En medio de un juego televisivo, la influencer terminó revelando una inesperada polémica.

Mica Viciconte sorprendió al contar que se enteró de que un grupo de “mamis” del jardín de su hijo Luca habló muy bien de Fabián Cubero, pero a ella la destrozaron.

Este martes, la influencer estuvo invitada a Cortá por Lozano donde se animó a interpretar distintas situaciones, una de las cuales tuvo que ver con su vínculo con el chat de mamis del jardín.

Costa, Vicky Xipolitakis, Sol Pérez y Paola Juarez se pusieron en el rol de mamis que cuestionaban a Mica por su comportamiento en el chat. Después de un acalorado debate, la influencer apuntó contra una por “hacerse la linda” con su marido.

Esto derivó en que Verónica Lozano le consultara si había tenido alguna situación de ese estilo. “No puedo contarlo públicamente, pero hubo una situación”, afirmó Mica. Y relató: “Yo mandé a alguien a retirar a mi nene y esa persona escuchó una conversación en la que no se habló muy bien de mí y se habló muy bien de Fabián”.

Mica Viciconte se enfureció porque la criticaron como mamá:

“¿Tengo que explicar si mi hijo usa medias?” . En julio del año pasado, Mica Viciconte y Fabián Cubero fueron captados por las cámaras cuando llegaron a Aeroparque de unas vacaciones y no tardaron en llegar las críticas. Al ver el insólito motivo, la influencer estalló contra sus detractores.



Micaela Viciconte vía Instagram

En las fotos en cuestión se la puede ver a la conductora con su hijo Luca en brazos, a su lado están Fabián Cubero y su hija Indiana. Lo que llamó la atención de algunos usuarios es que, pese a que todos en la familia estaban sumamente abrigados, el pequeño de un año estaba descalzo.

“El bebé descalzo”, “Van todos superencamperados y el niño en patas”, “No entiendo, ¿es una moda? Un frío y el nene descalzo y sin medias. Pero todos los bebes de los famosos están así”, “Ella con zapatillas, el nene descalzo”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en un posteo con las imágenes de su llegada.

Furiosa, Mica hizo un collage de las críticas y reflexionó: “Yo me pregunto, a todas las mujeres que bardean que el nene está descalzo, ¿de verdad tengo que explicar si le pongo medias? ¿Si dejo que mi hijo tome frío? Qué ganas de joder”. “¿Por qué no se encargan de mirarse ustedes? Críticas constructivas las acepto con todo gusto. Pelotudeces, no”, sentenció molesta.



Además, en sus historias de Instagram compartió una captura explicando por qué no es dañino estar descalzo. “Les da miedo que el contacto de su piel con el suelo frío les vaya a provocar un resfriado por el viejo mito de la salud que dice que ‘los resfriados entran por los pies’. Pero no, los resfriados no entran por los pies y los virus tampoco, así que los niños pueden ir perfectamente descalzos y no resfriarse”, se lee.