Los artículos y productos para bebés bajaron sus precios o los mantuvieron

Un relevamiento realizado por las cámaras de Noticiero 7 reveló que el precio de los pañales bajó considerablemente mientras que en el caso de leches, jabones y talcos, no se registraron aumentos.

La crisis económica golpea fuerte en todas las familias y aquellas que tiene pequeños se ven obligadas a buscar precios para abastecerse y cuidarlos en un día a día que no da respiro.

Una recorrida efectuada por Noticiero 7 reveló una buena noticia: los precios de los pañales bajó en 20 y 30% dependiendo la marca. Así lo informó Rodrigo Contreras, encargado de un comercio mayorista del oeste de esta Capital.

"Han bajado más del 20 y 30%, en los pañales representa casi $5 mil menos en algunas marcas para consumidor final", explicó.

Agregó que el consumo de este tipo de artículos se incrementó con este descenso: "La gente está contenta porque se cuida el bolsillo. La situación es difícil pero se comunicó por redes sociales de esta baja y la gente viene muy seguido a comprar".

Algunos precios indica que en marcas como Estrella, los pañales descartables bajaron $5 mil y en el caso de la marca Huggies, cerca de $2 mil. Además, las toallitas húmedas varían desde $800 a $2200 pesos, dependiendo la marca y la variedad.

En el caso de las leche, los precios se mantienen entre 18 y 24 mil y si bien no hubo descensos en este producto "los precios no tuvieron variaciones, pero si se mantuvieron estables, no hubo aumentos. El mismo caso para jabones y talcos".

Además, Rodrigo destacó que con la crisis, los hábitos de consumo se modificaron ya que la gente "busca precios, consulta permanentemente buscando cuidar la economía de la familia".