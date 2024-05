Fuerte cruce entre Mayans y Paoltroni en el Senado: “No me venga a pegar porque se la devuelvo”

Mientras avanza el debate en comisiones de la Ley Bases, el legislador de La Libertad Avanza apuntó contra el jefe de la bancada K, quien le contestó: “Es hora de que deje de decir huevadas”.

El Senado retomó el debate de la Ley Bases en comisiones del Senado con las exposiciones del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y de Trabajo, Julio Cordero. Los funcionarios defendieron el proyecto impulsado por el Gobierno en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. Luego se debatirá el paquete fiscal, con la presentación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto a su equipo.

Durante el debate desde el bloque de Unión por la Patria salieron a hacerle fuertes críticas al ministro de Economía, Luis Caputo. La legisladora K, Anabel Fernández Sagasti, planteó: “Técnicamente, se están manoteando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, la plata de los jubilados, que va a estar en las manitos de Caputo, peligrosísimo. Si hay alguien al que le gusta la timba es ‘Toto’”, en referencia al titular del Palacio de Hacienda.

El bloque liderado por José Mayans además insiste con los reclamos de nulidad del proyecto impulsado por el Gobierno, a partir de la denuncia del titular del bloque de UxP en la Cámara Baja, Germán Martínez, por presentar “diferencias” con el texto que obtuvo media sanción.

En la bancada K apelarán a dos estrategias. Una de mínima, plantear muchos cambios a la Ley Bases y al paquete fiscal, lo que obligue al Senado a devolverlos a Diputados y demorar su eventual sanción. Y una de máxima, votar el rechazo de los proyectos, de conseguir los respaldos necesarios, y condicionar al Gobierno



Luego de hacer una intervención sobre la reforma laboral, el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, apuntó contra el presidente del bloque de UxP: “Espero que el senador Mayans no me venga a pegar como le pegó al diputado Cantone en Formosa. Hay una diferencia de edad y a mi me enseñaron a devolverla de chiquito”.

Luego de hacer una intervención sobre la reforma laboral, el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, apuntó contra el presidente del bloque de UxP: “Espero que el senador Mayans no me venga a pegar como le pegó al diputado Cantone en Formosa. Hay una diferencia de edad y a mi me enseñaron a devolverla de chiquito”.

Ante estos dichos, Mayans salió al cruce: “Todas las huevadas que dice no tienen nada que ver. Es hora de que deje de decir huevadas y se dedique al proyecto que estamos tratando”.