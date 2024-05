Detuvieron a un comisario mayor de la Bonaerense en una causa por estafa y asociación ilícita

Se trata del jefe de la Departamental de General Pueyrredón, José Luis Segovia. El policía Gastón Moraña y el exefectivo de la Federal, Nicolás Rivademar, también quedaron tras las rejas.

José Luis Segovia, jefe de la Departamental de la Policía Bonaerense de Mar del Plata, fue detenido este miércoles acusado de integrar una banda de falsos oficiales que secuestraba a delincuentes y los extorsionaba para no armarles causas penales a cambio de dinero. Está imputado por “asociación ilícita, estafas procesales y encubrimiento agravado”.

El comisario mayor fue arrestado en el marco de un procedimiento realizado por efectivos de Prefectura Naval, el cual consistió en siete allanamientos, seis de ellos en Mar del Plata y uno en Santa Clara del Mar. Además, fueron detenidos el policía Gastón Moraña, el ex efectivo Javier González y el integrante de la Policía federal Nicolás Rivademar.

Por otro lado, se ordenó la detención de Jorge Toletti, un vendedor de dólares y dueño de una cafetería del centro de Mar del Plata, y del expolicía Christian Holtkamp, quienes ya se encontraban con prisión preventiva. Ambos, según se desprende de la causa, serían los encargados de realizar los secuestros extorsivos vestidos con el uniforme oficial.

Te recomendamos: “Gorras, nunca tocaron ni un millón”: hermanos ladrones desafiaron por Instagram a la Bonaerense

A su vez, la fiscalía pidió el arresto del abogado Lautaro Resúa, el único que hasta el momento no pudo ser hallado y este miércoles por la tarde, a través de su defensor, presentó un pedido de eximición de prisión.

Robos millonarios, secuestros extorsivos y estafas con cambio de dólares

El caso de supuesta corrupción policial comenzó a investigarse luego de un robo millonario cometido por una pareja de delincuentes el 19 de diciembre del 2020, en el departamento de dos jubilados, ubicado en el lujoso edificio Cabo Corrientes, cercano a la Playa Varese.

Ese día, Carlos Alejandro Juárez y su novia Julieta Palermo accedieron al piso 7 y asaltaron al matrimonio. Con total violencia, les robaron 228 mil dólares, alhajas y hasta un sable militar. Ambos quedaron filmados por una cámara de seguridad del pasillo del edificio. Habían sido identificados, pero no podían ser localizados.

A los pocos días, Jorge Toletti se presentó en la fiscalía de Mariano Moyano y dijo: “Yo sé quiénes robaron en el edificio Cabo Corrientes”. Declaró además que dos meses después del hecho recibió un mensaje de una clienta suya de nombre “Rita”, quien le comentó que una amiga había sido la autora del asalto y quería delatarla. Le dio nombre y apellido, y le dijo dónde podía encontrarla a ella y a su novio.

Lo que no sabía Moyano era que Toletti había ido unos días antes a buscar a la pareja de delincuentes para intentar sobornarlos, y que el dato de los autores del robo no se lo había dado su clienta “Rita”, sino que salió directamente de la policía.

De la causa se desprende que el acusado irrumpió, junto al exefectivo Christian Holtkamp y otros dos supuestos policías vestidos con uniformes de la DDI, en una habitación del Hotel Family de Punta Mogotes, donde estaba durmiendo Carlos Juárez. “Sabemos que sos vos. Si querés que desviemos la investigación nos vas a tener que pagar”, le dijeron los acusados con todo intimidante, según informó el portal La Capital.

Después, lo subieron a una camioneta Ford Kuga blanca, donde lo retuvieron por varios minutos. Le sacaron 80 mil pesos y 500 dólares, y lo dejaron abandonado en La Pampa al 2300.

Desesperado, el hombre llamó al 911 y les contó todo: “Quiero denunciar que una camioneta Kuga color blanca con personas que están vestidos de policía, me subieron arriba del auto, me quisieron hacer una causa, me sacaron plata y me acaban de dejar. Andan armados”.

Recién a fin de ese año, los investigadores notaron que las dos causas se cruzaban. Pero hasta ese momento no se sabían quiénes habían participado en el secuestro. Todo salió a la luz después de que la fiscalía pidió revisar las activaciones de las antenas de sus celulares y descubrieron que Toletti y Holtkamp eran a quienes estaban buscando.

Además, se investiga si ambos tuvieron participación en otros hechos similares. A la par se vincularon estas historias con otras relacionadas con operaciones cambiarias ilegales, relacionadas con el dólar blue, ya que Toletti tenía una casa de cambio en la zona céntrica de Mar del Plata. Mientras tanto, siguen imputados por “extorsión y privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante amenazas y simulación de autoridad pública en concurso ideal”.

De esta causa se desprende la detención reciente del jefe de la departamental, a quien acusan de encubrir estos hechos y de presuntamente integrar la banda que cometía las extorsiones. La investigación está a cargo del fiscal Marcos Pagella, y del Juzgado de Garantías Nº1, a cargo del juez Daniel De Marco, quienes entienden que pudo haber existido complicidad policial desde altas esferas, para facilitar la comisión de esos delitos.

“Los protagonistas se cruzan en la investigación de la banda que robó más de un millón de dólares y 42 millones de pesos en departamentos durante el 2020 y el 2022, y en el secuestro y extorsión a Carlos Juárez, por el que hay cuatro personas detenidas y un prófugo”, indicó una fuente judicial.

La detención de Segovia fue calificada como muy grave por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien advirtió que “el que comete el delito tiene que ir preso”.

“La verdad que yo soy sumamente cuidadoso en cuanto a la investigación judicial y que está en secreto el sumario, pero es grave, obviamente que nos afecta. Obviamente tiene que tener que defenderse de todo, pero es grave, en una situación como nuestra ciudad, o cualquier ciudad, pero nosotros, parece grave”, añadió Montenegro.