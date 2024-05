Catamarca: con ajustada mayoría, el oficialismo aprobó la emergencia económica

Diputados de la oposición insistió en que no están dadas las condiciones para la Emergencia.

Con una ajustada mayoría, el oficialismo catamarqueño logró media sanción para la ley de Emergencia Económica. El arco opositor se unió y votó en contra del proyecto del Ejecutivo. El oficialismo logró 21 votos y la oposición sumó 17 voluntades. Hubo tres ausencias: Eduardo Andrada que asumió como ministro de Transporte y; Juan Carlos Ledesma por Unión por la Patria y Cristina Gómez por la UCR.

Tras un largo debate, el oficialismo logró media sanción para la iniciativa en el marco de un extenso debate en el que la oposición insistió en que no están dadas las condiciones para la Emergencia.

La presidenta de la Comisión, Mónica Zalazar, defendió el dictamen de la mayoría. “Con este proyecto se busca establecer medidas de carácter transitorio y de manera excepcional hasta fines del año con una prórroga alternativa por cinco meses más, no se vulnera al trabajador, sus derechos adquiridos, no hay recortes de sueldos, congelamiento ni poda de los mismos. En 1999 se dictó la Emergencia en la provincia y fue de orden público, sin cuestionamientos, e incluyó poda y recorte de haberes. Este es un proyecto completamente distinto”, dijo al comparar con el conflicto que se generó en la gestión del exgobernador Oscar Castillo.

Más adelante añadió: “Hay que aclarar que no se busca atribuir la suma de facultades al Ejecutivo, simplemente tiene el fin de no desamparar a nadie, de continuar con las actividades de prevención y mitigación sanitaria. Uno de los principales problemas que nos aqueja es el recorte del gobierno nacional a la provincia que solo en el primer trimestre significó un 23% en relación al 2023”, argumentó.

El exministro de Economía, Mamerto Acuña, fue el miembro informante del despacho de la minoría. El bloque de la UCR había presentado un dictamen que apuntaba al reordenamiento del gasto. Acuña relativizó el recorte de fondos que había planteado el bloque oficialista y recordó que en 2015 a la Provincia se le restituyó 609 millones de dólares. “Entre 2016 y 2023, la provincia recibió alrededor de 609 millones de dólares, ¿dónde está esa plata?”, preguntó el legislador de la UCR.

Luego citó un informe de la CEPAL que señala que solo una provincia no creció. “Esa es la provincia de Catamarca, es increíble que habiendo recibido tantos fondos Catamarca no haya crecido sino que ha decrecido un 11%”, afirmó.

"En términos fácticos no están dadas las condiciones para decir que hay emergencia, no están dadas las condiciones ni económicas, ni técnicas, ni financieras para considerarse una ley de emergencia”, sostuvo.

"Venimos diciendo que se necesita un reordenamiento, los recursos están. Dijimos antes que el presupuesto estaba mal formulado y tenía mal las prioridades", aseveró.

"No queremos poner palos a la rueda, ni que el gobernador se enoje, pero debe aceptar que hay opiniones diferentes", añadió.

El diputado Tiago Puente trajo al debate una canción de María Elena Walsh para definir a la gestión de Gobierno como "El reino del revés".

"Los legisladores del oficialismo avanzarán por el imperio de los números aprobando la Emergencia mientras el gobernador tiene un pie en el avión con una comitiva muy importante", reveló Tiago Puente.

Oposición en bloque

De acuerdo a lo informado por El Tribuno, durante la sesión sorprendió la postura que manifestó el PRO y La Libertad Avanza que se pronunciaron en contra de la Emergencia, pese a que se especulaba con la posibilidad de que acompañen la propuesta del Gobierno.

Así, el presidente del bloque de LLA, Adrián Brizuela, dijo que la Emergencia que busca la provincia no tiene comparación con la del Gobierno nacional. "El programa de gobierno de Milei es de ajuste del Estado desde el primer día de gobierno. Aquí la Emergencia se da despues de un festival de nombramientos en diciembre y enero. La impronta de austeridad llega tarde y notamos que hay una austeridad cosmética que contrasta con la creación de la SAPEM de transporte. A nivel nacional se llevó un ajuste a través de la reducción de Ministerios y la eliminación no tuvo correlato en la provincia, donde se mantienen 16 ministerios y los exfuncionarios son designados en el gabinete", manifestó.

Su par del mismo bloque, Fernando Baigorrí, que se había pronunciado a favor de una prórroga en el tratamiento de la Emergencia hasta conocer cuáles serán los beneficios del Pacto de Mayo y de la ley Bases, también expresó su oposición. Baigorrí planteó que la provincia recibió $227 millones del FONID, una de las partidas que había dejado de llegar a la provincia. "Me gustaría ejemplificar para mostrar a la comunidad que no estamos en emergencia. En las últimas transacciones están $890 millones para Valle Viejo que no se invirtió en nada. Ejemplo de que no estamos en emergencia, es que a partir del último fin de semana aparecen publicidades del gobierno en las redes haciendo referencia a la última apertura de las sesiones. Ahora aparece este viaje con la comitiva abultada al Vaticano y entonces la emergencia no es tal. Se sabe que había diputados contentos porque van a participar de la comitiva", expresó.

El diputado Hugo Ávila del Frente Amplio Catamarqueño tuvo duras críticas para los diputados oficialistas: "Estamos a punto de generar medidas que profundizan la crisis y puede tronar el escarmiento, ¿hasta cuándo puede aguantar el pueblo? Lamento el rol del oficialismo, hay límites para la lealtad", aseguró.