Whoopi Goldberg habló del calvario que vivió por su adicción a la cocaína: "Toqué fondo"

La actriz reveló detalles, inéditos y escalofriantes de su pasado, en su autobigrafía.

La actriz Whoopi Goldberg, que ganó un premio Oscar a principios de los ‘90, escribió un libro en el que contó parte de su vida y reveló algunas de las situaciones más difíciles que enfrentó. Una de ellas está relacionada con la época en la que fue adicta a la cocaína.

En la obra Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me la actriz de Ghost, la sombra del amor contó que lo peor que le pasó cuando consumía fue que una mucama de un hotel la encontró encerrada en un armario con la nariz blanca por la droga. Eso fue una bisagra para ella.

Cuál fue el peor momento que Whoopi Goldberg sufrió con la adicción a las drogas

La actriz explicitó en su autobiografía que durante la década del ‘80, las fiestas con drogas eran moneda corriente en las mansiones de los productores cinematográficos de Hollywood. En ese momento es cuando empezó a consumir.

“Me invitaban a fiestas donde me recibían en la puerta con un cuenco lleno de Quaaludes (la marca de una droga sintética muy usada en esa época) del que podía agarrar la cantidad que quisiera. Se ponían líneas de cocaína sobre mesas y mostradores de baños para su consumo”, recordó.

Además, comentó que “todo el mundo sabía” que la policía no iba a hacer allanamientos por lo que todos estaban siempre muy relajados. “Todos participaron. Uno ya sabía que te ibas a drogar durante un par de horas y luego estarías con alguien antes de que terminara la noche”, agregó.

Goldberg consideró en un momento que “podía manejar” su consumo de cocaína. “No parecía peligroso. Todo el mundo parecía tener acceso a él, incluso en los sets de televisión y cine. La policía tampoco iba a allanar un estudio”, repasó.

La actual conductora del talk show The View afirmó que luego de estar más de un año tomando cocaína de manera permanente, la adicción empezó a convertirse en un calvario para su vida.

“Caí en el profundo pozo de la cocaína y me hundí a un nuevo nivel. Me empezó a patear el trasero. Iba a trabajar y me daba cuenta de que me estaba volviendo descuidada. No me gustó. Sabía que no era bueno. En un momento, aluciné que había algo debajo de mi cama y que me atacarían si me levantaba. Así que no me levanté de la cama durante 24 horas. Ese tipo de mier... no termina bien”, describió.