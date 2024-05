Sydney Sweeney será la legendaria ex boxeadora Christy Martin en un nuevo biopic

Sydney Sweeney, encabezará el reparto de una nueva película biográfica basada en la vida de la legendaria ex boxeadora Christy Martin que será dirigida por David Michôd.

La película seguirá el ascenso de Martin como una de las boxeadoras más reconocidas en la década de 1990. Martin es una leyenda en el mundo del boxeo y durante su carrera como luchadora fue la primera mujer en firmar con el excéntrico promotor de boxeo estadounidense Don King.

La película comenzará a filmarse a finales de este otoño y será una de las muchas películas que buscarán distribución en el próximo Festival de Cine de Cannes. En declaraciones a Deadline, Sweeney señaló su historial en el mundo de la lucha y el kickboxing como una razón para asumir el papel, mostrándose ansiosa por volver al ring:

Te recomendamos: La actriz Sydney Sweeney pidió perdón por el motivo más insólito

"Practiqué kickboxing entre los 12 y los 19 años. Tenía muchas ganas de volver al ring, entrenar y transformar mi cuerpo. La historia de Christy no es liviana, es exigente física y emocionalmente, hay mucho peso que llevar. Pero me encanta desafiarme a mí misma", dijo la actriz, que continuó...

"Christy Martin no sólo legitimó el boxeo femenino, sino que superó los estereotipos de género y luchó contra el abuso emocional, físico y financiero. Me apasiona el mundo de la lucha, la historia de Christy arroja luz sobre su increíble ascenso a la cima mientras muestra la lucha de la fama también detrás de escena. Me siento obligada a contar la historia de una mujer que enfrentó tanta adversidad y no permitió que ésta la derrotara".

Sydney Sweeney