Granados consideró que el paro nacional "está al borde de lo destituyente"

El especialista en economía analizó el impacto del paro convocado por la CGT en su columna diaria para Radio Panorama.

Este jueves, mientras el país se ve paralizado por la convocatoria a un paro general de la CGT, el licenciado Osvaldo Granados analizó las repercusiones de esta medida de fuerza en la economía argentina. Lo hizo durante su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

"El último paro general fue hace 4 años, 11 meses y 9 días, durante el gobierno de Macri porque había muchos problemas económicos. Después estaba Alberto, y al peronismo y kirchnerismo no se le hace paro", aseveró.

Destacó además que las perdidas por la medida de fuerza ascienden a 1500 millones de dólares por día. "Este paro está al borde de lo destituyente. Es interesante porque los duros de la CGT piden que Milei se vaya. Entonces ¿quién queda?

Anticipó además que el tratamiento de la Ley Bases "es clave porque eso nos va a decir para qué lado va el Congreso"

"Vamos a ver que pasa con la Ley Bases. Me dicen que va a salir, pero habrá cambios en algunos artículos que no gustan y volverá después a Diputados. No creen que se rechace totalmente como quiere kirchnerismo. Que va a pasar es fundamental para ver como sigue la película", dijo.