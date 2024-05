La indignación de Cinthia Fernández tras realizar la compra del mes en el mayorista: “Gasté más de 500 mil pesos”

La bailarina e influencer compartió imágenes mostrando los productos adquiridos y realizó un descargo en las redes sociales.

En un contexto de creciente preocupación por el impacto de la inflación, Cinthia Fernández se mostró indignada tras su paso por el supermercado. Así, después de realizar la compra mensual, la bailarina y panelista hizo catarsis con un video que publicó en sus redes sociales y que encabeza esta nota.

“Hoy es un día medio del ort... para mí, ¿por qué? Porque tengo que ir al mayorista. Los días que yo tengo que ir al mayorista no estoy de mal humor, estoy de pésimo, pésimo, pésimo humor, así que ahora voy a ver cómo me co..., ¿cuánto gastaré?”, dijo anticipándose a la abultada cifra que ya estaba convencida que pagaría.

En un segundo video, que figura a continuación, ya regresando a su domicilio y con el auto cargado con la mercadería comprada, la mamá de Francesca y de las gemelas Bella y Charis —fruto de su exrelación con Matías Defederico— impostó una sonrisa sarcástica para luego mostrar un paquete que llevaba sobre su regazo.

“Lo bueno es que tengo en mi poder un bulto de repelente”, escribió en referencia a uno de los productos más solicitados desde que comenzó la epidemia de dengue en el país.

Enfrentada a la tarea de abastecer su hogar con alimentos, productos de limpieza e higiene para ella y sus tres hijas; finalmente, la influencer contó que la suma desembolsada durante la compra fue una cifra superior a los 500 mil pesos.

La revelación fue hecha a través de una encuesta que publicó en su cuenta de Instagram y en cuyo enunciado rezaba: “Lo malo es que me rompieron el... Adiviná, ¿cuánto gasté?”. Las opciones eran $300.000, $500.000 y una última (la correcta), que decía: “Más de $500.000, vayan por mi tumba”.

Todo acompañado de una imagen en que se puede su cara haciendo “puchero” en el automóvil, cargado de paquetes de rollos de cocina, gaseosas y golosinas, entre otras cosas.