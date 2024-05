Estados Unidos: la policía mató a un soldado de 23 años de seis tiros, tras un llamado al 911

Los efectivos entraron a su casa por la fuerza luego de que alguien se quejara de “alteración al orden público”; testigos dicen que se equivocaron de domicilio.

Roger Fortson es el nombre del chico de 23 años que fue asesinado por la policía en Estados Unidos. El joven, miembro de las Fuerza Armadas, se desempeñaba como aviador desde 2019.

El episodio tuvo lugar el viernes 3 de mayo en el condado de Okaloosa, Florida. Según informó Ben Crump, abogado de la familia de la víctima, los policías llegaron al complejo de edificios donde vivía Fortson tras recibir un llamado por alteración del orden público.

El joven se acercó con su arma reglamentaria por seguridad cuando vio que los efectivos irrumpieron en su departamento, pero al ver que llevaba un arma consigo, uno de los policías le disparó hasta dejarlo sin vida.

Según informaron las autoridades, minutos después de haber recibido los disparos, los agentes dieron aviso a los servicios de emergencia quienes trasladaron al chico a un hospital, pero lamentablemente no sobrevivió.

“Por cualquier razón, pensaron que era uno de los malos, pero era un buen tipo. Era un tipo grandioso. Era un tipo excepcional”, lamentó Crump. Y destacó: “Nos quitaron a un patriota”.

La agencia de noticias AP informó que la policía indicó que uno de los agentes reaccionó en defensa propia después de ver a Fortson armado. Sin embargo, el abogado aseguró que uno de los testigos indicó que los policías se habían confundido de casa por lo que exigió una investigación completa del caso.

Eric Aden, máxima autoridad policial del condado dijo el martes pasado que el agente que disparó fue separado de su cargo y actualmente se encuentra en licencia administrativa. Además, no quiso revelar su identidad.

Según contó el abogado de la familia, Fortson se encontraba solo en su casa en el momento en que la policía irrumpió, sin embargo estaba en medio de una videollamada con una amiga.

En este sentido, Crump relató que la mujer, a quien no identificó, contó que el joven escuchó que llamaban a la puerta. Preguntó quién era, pero no respondieron. Pocos minutos después, escuchó golpes más fuertes, pero no vio a nadie cuando se asomó.

Su amiga aseguró que el chico estaba preocupado, por ese motivo fue por su pistola reglamentaria. Sin embargo, cuando el joven regresaba al living, los policías irrumpieron por la puerta, vieron que Fortson estaba armado y le dispararon seis veces.

Por su parte, Aden publicó un comunicado en Facebook la tarde del miércoles donde expresó su pesar por el incidente. “En este momento, pedimos humildemente paciencia a nuestra comunidad mientras trabajamos para comprender los hechos que desembocaron en este trágico hecho”, dijo.

La policía, por su parte, no dio detalles sobre el tipo de perturbación al que respondieron los policías, o quién los llamó. En este sentido indicaron a la agencia de noticias que el organismo no ofrecerá ningún comentario hasta que se complete la investigación.

Fortson fue asignado al 4.° Escuadrón de Operaciones Especiales, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos; y entró en servicio activo en noviembre de 2019. Según contó Crump, se alistó en el ejército después de graduarse con honores de la escuela secundaria en Atlanta, Georgia.

Por su parte, Crump se desempeña hace muchos años como abogado de derechos civiles, y ha trabajado en múltiples casos de alto perfil de muertes de estadounidenses negros en donde la policía estuvo involucrada, incluidos George Floyd, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, Tire Nichols y Breonna Taylor.