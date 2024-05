Julieta Prandi fue multada por hablar de la deuda de manutención económica de dos hijos

La conductora se mostró indignada por la demanda que presentó su expareja y con la determinación que tomó la Justicia. Además, cuestionó el pedido de Claudio Contardi de cara al juicio oral en la causa por abuso sexual.

Julieta Prandi lleva cinco años pidiendo Justicia en la causa por abuso sexual y amenazas que le inició a su exmarido y padre de sus hijos, Claudio Contardi.

La modelo, actriz y conductora no ocultó su indignación por la lentitud del proceso y las garantías que se le dan al acusado, frente al desamparo de las víctimas. Además, reveló que fue multada por hablar de la deuda de manutención económica de sus dos hijos.

En diciembre del año pasado, se conoció la noticia de que el empresario gastronómico iría a juicio oral y público por la causa de abuso sexual. En aquel entonces, el juez de Campana había pedido que fuera por un tribunal por jurados.

Después de cinco meses de espera, en la etapa preliminar en donde se hacen las audiencias y la presentación de pruebas, Contardi pidió que no fuera por jurados, sino que sea un tribunal oral en lo criminal.

Julieta Prandi y Claudio Contardi.

Indignada, frente a la posibilidad de que sea un juicio a puertas cerradas, Julieta sentenció: “Me parece un horror porque después de tanta espera que el juicio sea como quiere el delincuente y no lo que pretende una víctima me desilusiona y me desanima. Es muy injusto”.

Acto seguido, llamó a la reflexión: “¿Por qué una víctima tiene que esperar tanto y ellos tienen la posibilidad de tantas garantías e instancias de apelación y cuando finalmente el juez dictamina un juicio oral con jurados, también le permitimos que él lo elija?”. “Él elige todo... Qué injusta que es la Justicia y qué desamparada que está la víctima”, lamentó.

Sin embargo, ese no fue el único disgusto que se llevó Prandi, que ahora también fue multada por el Tribunal de Familia Nº 2 de San Isidro. “Mirá que hay cosas para dirimir y decidir sobre mi caso... No es que estuve ventilando intimidades de mis hijos, sino que cada vez que me vienen a preguntar por la deuda de alimentos, yo digo la verdad: que no me pagaron y llevo cinco años detrás de eso. Pero de la otra parte se tomaron el tiempo de presentar cada entrevista en donde me preguntaban del tema y la jueza tuvo el tiempo de mirarlas todas y decidir multarme”, dijo al aire de Intrusos.

Julieta Prandi

En comunicación con este medio, Julieta explicó: “Él está pagando hace un tiempo una cuota provisoria de alimentos, pero tiene de muchos años atrás una deuda acumulada de más de 20 millones de pesos. Lo absurdo de todo esto es que a mí me multan por hablar de que todavía no recupero todo eso que me deben y de que no avanzo en un montón de cuestiones como, por ejemplo, la división de bienes, y me obligan a pagar una cifra que es mayor a mi cuota de alimentos. Es un disparate”.