Samantha Lorraine protagonizará una nueva entrega en acción real de "Dora la Exploradora"

"Dora la Exploradora" tendrá una nueva adaptación en live action.

Samantha Lorraine protagonizará una nueva película en acción real de 'Dora la Exploradora' para Paramount+ y Nickelodeon. Además de participar en la película de Netflix junto a Adam Sandler, la joven actriz también ha aparecido en varios episodios de 'The Walking Dead: World Beyond'.

La película, que actualmente cuenta con el título provisional de 'Dora and the Search for Sol Dorado' (Dora y la búsqueda del Sol Dorado), será dirigida por Alberto Belli, quien hasta la fecha ha dirigido 'Gatlopp' en 2022 y 'The Naughty Nine' en 2023. J.T. Billings ha sido el autor del guion.

La historia seguirá a Dora, su primo Diego y sus nuevos amigos en un viaje a través de los peligros de la selva amazónica en busca del antiguo tesoro de Sol Dorado para mantener este poderoso tesoro fuera del alcance del enemigo.

Será la segunda ocasión en la que Dora llegará en acción real, pues en 2019 Isabela Merced protagonizó 'Dora y la ciudad perdida', película dirigida por James Bobin que superó los 120 millones de dólares de recaudación mundial. Fue por tanto un éxito financiero para Paramount Pictures, pues su presupuesto apenas alcanzó los 50 millones.

Estrenada en el año 2000 y emitida en Nickelodeon, Nick Jr. y CBS, la serie original de 'Dora la Exploradora' seguía las aventuras de una niña que viajaba por un mundo de fantasía, con la ayuda de una mochila parlante, un mapa antropomórfico y su amigo del alma, un pequeño monito llamado Botas.