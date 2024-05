Pampita y Roberto García Moritán revelaron cuál es su principal motivo de discordia: “Estamos en esa encrucijada”

La conductora y el político reconocieron cuál es el tema en el que no logran ponerse de acuerdo.

Pasa el tiempo y Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán siguen celebrando su romance y la gran familia ensamblada que formaron. Se enamoraron, se casaron, nació Anita hace casi tres años y se unió al clan con sus respectivos hijos y sus ex parejas en un clima de armonía.

Pero no todo es color de rosa y hay una interna en la que no logran ponerse de acuerdo, según contó la conductora en una nota a los Socios del Espectáculo, ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece. Y tiene que ver, precisamente, con la posibilidad de agrandar la familia.

“Le podes preguntar y te va a responder que él no tiene ganas. A mí preguntame que yo siempre voy a decir que sí tengo ganas, estamos en esa encrucijada. Lo veo difícil igual, si ya no se dio hasta ahora me parece que no se va a dar”, admitió Pampita ante la consulta.

En ese momento el legislador porteño se sumó a la charla y justificó los motivos de su postura: “Quiero, pero somos un montón, son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia“, sostuvo el economista, antes de lanzar un guiño romántico: “¿Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo?”. Pampita aprovechó sus palabras y lo apuró entre risas: “Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te va a perseguir este video”.

“Hay que elegir bien los momentos”, continuó Moritán. “Nosotros somos padres muy presentes, muy ocupados también y es difícil darle el tiempo que se merece a cada uno. Son muchos, con distintas edades, problemáticas, es un gran desafío familiar”.

En ese momento la periodista trató de inclinar la balanza para el lado de la modelo, argumentando que la edad que tiene Ana facilitaría las cosas: “¡Es lo que yo le digo! Dos se crían juntos y ya está. Pero no lo logro convencer”, se lamentó Carolina. Y Roberto concluyó con corrección política: “Puede ser...no descarto nada”.