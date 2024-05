Así lo consideró en su columna de este lunes el licenciado Osvaldo Granados.

En el inicio de la semana, el licenciado Osvaldo Granados consideró en su columna para Radio Panorama que la inflación de mayo rondará el 8%, y que en mayo, se anuncia un 4%. "Así volveríamos a la normalidad argentina, que es la anormalidad en general. Quedar en un 4% casi sería un milagro después de tocar el 25%. La recesión y la falta de pesos en la calle hicieron el resto".

Granados se refirió a los dichos de la ex presidenta Cristina Kirchner quien "se mostró asombrada de que la gente siga apoyando a Milei en medio de esa recesión. Varios analistas, algunos muy inteligentes, hablan de un fin de ciclo".

"No es que la gente apoye a Milei, estaba harta de lo anterior. Algo pasó evidentemente. Puede hasta fracasar Milei pero es un cambio de época, apareció algo afuera del status. Milei no quiere negociar con la CGT y le hacen un paro pero no retrocede un centímetro. ¿Qué cambió? ¿De qué se hartó la gente? De los kioscos, de los negociados políticos, de los cuadernos y la obra pública y de los fondos fiduciarios", consideró.

Agregó que el apoyo de Milei, que roza el 52%, "representa que cambió todo, la gente se hartó del pasado, el nombre Milei no importa, querían terminar con lo anterior. Eso pasa con la economía y la política. Es difícil cambiar 70 años, pero todo era un curro, donde ibas había un negociado, había pedidos de coima. Aunque fracase Milei, el que venga va a tener que ser algo nuevo, porque la gente a lo viejo no lo quiere más".

Finalmente, consideró que uno de los modelos económicos que se discute es el de "crecer con inversiones" mientras que el otro implica "cerrarse, emitir plata, pedir prestado, y repartir todo lo que hay sin inversión en infraestructura".

"Cuando arranque la economía, será con inversión, por eso el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, si alguien que va a poner más de 290 millones de dólares en Argentina con nuestros antecedentes, hay que poner ciertas garantías, sino no viene nadie", concluyó.