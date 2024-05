Unión logró una agónica victoria ante Banfield en el cierre de la fecha

El Tatengue venció al Taladro sobre el final por 1-0 para arrancar festejando en la Liga Profesional.

Unión le ganó 1-0 a Banfield este lunes en el Estadio 15 de Abril, en el marco de la primera fecha de la Liga Profesional 2024. El equipo que dirige el Kily González lo buscó todo el partido y convertía en figura a Sanguinetti, pero en el final se pudo imponer para quedarse los tres puntos como local gracias al gol de Jerónimo Dómina.

Al Tatengue le costó mucho poder imponerse, fue más que el Taladro pero no lograba marcar diferencia en en el resultado. En el primer tiempo la más clara la tuvo Balboa, que no pudo convertir el 1-0 en una chance inmejorable, pero no pudo definir bien y siguió todo sin emociones.

En la segunda mitad, otra vez Balboa tenía la posibilidad de festejar y gritó su tanto, pero apareció el VAR para advertirle a Espinoza que había posición adelantada en la jugada y el gol fue anulado. Igualmente, con los cambios y las piernas frescas de Gamba, Dómina y Morales arriba los del Kily fueron con todo a buscar el partido. Todos tuvieron o generaron chances importantes, pero Facundo Sanguinetti se agigantaba en el arco del Taladro y mantenía el cero en el resultado. Hasta el minuto 42 que apareció Jerónimo Dómina con un golazo para darle los tres puntos al local.

Pensando ya en la segunda fecha, Unión deberá viajar a Córdoba para visitar a Instituto el sábado a las 20.30 y, por su parte, Banfield recibirá a Huracán el domingo a las 17.45 en el Florencio Sola.