Fin de una incógnita: Santi del Moro reveló cuándo termina "Gran Hermano 2023"

En el cierre de lo que fue uno de los días más especiales para los integrantes de Gran Hermano 2023 (Telefe) por la entrada de sus familiares y amigos, el conductor del ciclo Santiago del Moro comunicó cuándo terminará esta edición del reality.

Como se sospechaba en las redes, el ciclo continuará el resto de mayo y seguirá todo junio también, convirtiéndose así en el más extenso desde que el programa se hace en la Argentina.

“Los he visto hablar mucho de la fecha en la cual termina el programa. En realidad, chicos, no les puedo dar un número exacto. ¿Por qué motivo no les puedo dar un número exacto? No les puedo dar un número exacto por la cantidad de partidos que hay en el medio. Todo depende de muchas cosas que tienen que ver con lo deportivo, pero la final del programa va a ser los primeros días de julio”, anunció el animador.

De esta forma el programa se asegura más de 200 días de permanencia para el jugador que llegue hasta la última jornada dentro de la casa, lo que es un récord entre las ediciones de la Argentina.

Hasta el momento la edición que más había durado fue la de Gran Hermano 2012 (Telefe), cuyo ganador fue Rodrigo Fernández y estuvo 164 días encerrado y le seguía la edición pasada, Gran Hermano 2022 (Telefe) con Marcos Ginocchio como el campeón con 161 jornadas aislado.