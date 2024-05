El gesto de Antonio de la Rúa en las redes sociales que alimentó los rumores de reconciliación con Shakira

Los internautas se dieron cuenta de un detalle que unió a la expareja en los últimos días.

Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, estuvo en pareja con Shakira desde 2000 a 2010 y aunque el empresario le propuso casamiento, nunca llegaron a pasar por el altar.

Ahora, con la cantante colombiana separada hace tiempo de Gerard Piqué, muchos consideran que “Antonito” podría haber iniciado su camino de reconquista a partir de un inesperado gesto que tuvo en las redes sociales.

La autora de “Día de enero” publicó en su cuenta de Instagram una foto con sus dos hijos, Sasha y Milan, fruto de su relación con el exfutbolista, por el Día de las Madres, que en diferentes países de la región se celebra el segundo domingo de mayo.

En la postal se la puede ver a la artista cantando y tocando la guitarra, mientras que Milan estaba en la batería y Sasha en otra guitarra.

“Hoy quiero celebrar a todas las mujeres que dan y nutren la vida, porque todas, con o sin hijos, sabemos cuidar y luchar por los que dependen de nosotros”, comenzó escribiendo Shakira en el pie de foto. Y concluyó: “Y a Milan y Sasha, los dos soles de mi vida, gracias por iluminarla y acabar de completarme”.

Entre los millones de likes que cosechó la foto, destacó el de Antonio de la Rúa, que dejó de ver a Shakira cuando se conoció que ella se veía con el exdefensor de Barcelona.

Este “like” no pasó desapercibido y muchos internautas tomaron captura de pantalla y la viralizaron por las redes sociales. “Qué hace Antonio de la Rúa dándole like a Shakira en Instagram”, “¿Cuál es el amor que le tienen a de la Rúa? esa rata demandó a Shakira, por si se les olvida” y “Antonio de la Rúa dándole like a las fotos de Shakira con sus hijos. Para los que dicen que Shakira sale en malos términos con los ex... pues solo con Piqué y nada más”, fueron algunos de los comentarios de los Twitteros.